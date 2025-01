Legende: Stösst er auch in Melbourne Jubelschreie aus? Alex de Minaur. Imago/AAP

Nach einem mageren Jahresabschluss mit 6 Niederlagen in Folge nimmt Alex de Minaur das Jahr 2025 mit neuem Glück in Angriff: Der 25-jährige Australier kündigte kurz vor Weihnachten seine Verlobung mit der britischen Tennisspielerin Katie Boulter an. Am United Cup traf er mit dem australischen Team prompt auf Grossbritannien.

An dem Mixed-Turnier lief es dem Weltranglisten-8. mit 2 Siegen gut. Und der «Demon» (kurz für De Minaur) zeigte, dass er so schnell auf den Beinen ist wie vor seiner Hüftverletzung, die ihn seit Wimbledon zurückgeworfen hat.

«Körper fühlt sich gut an»

«Ich habe zuletzt grossartig gespielt, mein Körper fühlt sich gut an und ich freue mich darauf, was kommt», sagte der dreifache Major-Viertelfinalist von 2024 vor den Australian Open.

Das Wort Titel nimmt De Minaur angesichts der starken Konkurrenz nicht in den Mund. Er hoffe, so weit wie möglich zu kommen. Für Australien wäre ein Sensations-Durchmarsch des 25-Jährigen eine Erlösung: Seit einen gewissen Mark Edmondson 1976 gab es keinen einheimischen Sieger im Männer-Turnier.