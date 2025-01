Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Die Emotionen müssen raus Holger Rune. Reuters/Jaimi Joy

Der Däne Holger Rune (ATP 13) beisst sich an den Australian Open gegen den Chinesen Zhizhen Zhang (ATP 49) in 5 Sätzen durch.

Taylor Fritz (USA/ATP 4) beendet das Comeback von Landsmann Jenson Brooksby nach abgesessener Doping-Sperre im Schnellzugtempo.

Nach einem für seine Verhältnisse enttäuschenden Jahr 2024 will Holger Rune in der neuen Saison wieder einen Sprung nach vorne schaffen. Ein erster Schritt dazu ist aus Sicht des Dänen geschafft. Die ehemalige Weltnummer 4 musste gegen Zhizhen Zhang allerdings über die volle Distanz gehen. Es dauerte 190 Minuten, ehe Rune den Chinesen mit 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4 in die Knie zwingen konnte. Die Aufgaben werden für den 21-Jährigen jedoch nicht einfacher. Nächster Gegner ist der nach hartnäckigen Verletzungen wiedererstarkte Matteo Berrettini (ITA/ATP 34).

Brooksby bei Rückkehr chancenlos

Knappe 2 Jahre sind seit dem letzten Spiel von Jenson Brooksby vergangen. In Melbourne gab der US-Amerikaner nach 13-monatiger Doping-Sperre – zuvor war er noch länger verletzt gewesen – sein Comeback. Gegen den favorisierten Taylor Fritz gab es für Brooksby jedoch nichts zu holen. Der US-Open-Finalist des Vorjahres überliess dem Rückkehrer gerade einmal 5 Games und stellte den Einzug in die 2. Runde mit einem lockeren 6:2, 6:0, 6:3-Sieg sicher.

Übersicht