Novak Djokovic (ATP 7) setzt sich im Viertelfinal der Australian Open gegen Carlos Alcaraz (ATP 3) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 durch.

Djokovic muss sich früh in der Partie am Oberschenkel behandeln lassen, dreht nach dem Verlust des ersten Satzes aber nach und nach auf.

Im Halbfinal trifft der 10-fache Melbourne-Sieger auf Alexander Zverev, der Tommy Paul in 4 Sätzen bezwingt.

Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz: Die Partie im Viertelfinal der Australian Open war im Vorfeld mit Spannung erwartet worden. Mit zunehmender Spieldauer hielt die Affiche auch in Sachen spielerisches Niveau, was sie versprochen hatte – und sah den gleichen Sieger wie im letzten Sommer im Olympia-Final von Paris. Der 37-jährige Serbe erhöhte dank des Viersatzsieges im Head-to-Head gegen den 16 Jahre jüngeren Spanier auf 5:3 und zog in seinen 12. Melbourne-Halbfinal ein.

Mit einbandagiertem Oberschenkel zum Erfolg

Wieder einmal stellte Djokovic dabei seine Leidensfähigkeit unter Beweis. Nachdem Alcaraz im ersten Durchgang das Break zum 5:4 realisiert hatte, sah es nämlich noch alles andere als gut aus. Djokovic verspürte ein Zwicken im linken Oberschenkel und musste den Platz verlassen, um sich behandeln zu lassen. Gleich darauf sicherte sich Alcaraz bei eigenem Aufschlag den Durchgang.

Ungeachtet seiner körperlichen Probleme fand Djokovic mit einbandagiertem Bein danach besser den Tritt und setzte erfolgreich zur Wende an. Im 4. Satz stemmte sich Alcaraz noch einmal mit aller Kraft gegen sein Schicksal. Bei 2:4 aus seiner Sicht wehrte er eine Chance seines Kontrahenten zum Doppelbreak auf überzeugende Art und Weise ab und führte im folgenden Return-Game prompt 40:15. Djokovic befreite sich aber auch aus dieser heiklen Situation, wehrte die Breakbälle ab und machte den Sack wenig später nach 3:37 Stunden Spielzeit kurz vor 1 Uhr morgens Ortszeit zu.

Passierball bringt Djokovic Satz 3

Im zweiten Satz hatte der 10-fache Melbourne-Sieger zunächst einen Breakvorsprung preisgegeben, war dann aber im entscheidenden Moment auf den Punkt bereit. Bei 5:4 sicherte er sich den Umgang mit einem weiteren Servicedurchbruch zu null.

Danach folgte die beste Phase im Match, in der sich die beiden Spieler gar nichts schenkten. Ein Wahnsinnsballwechsel brachte Djokovic den 3. Satz: Der Serbe befreite sich zunächst gekonnt aus der Defensive und brachte dann in extremis einen Passierball an, den Alcaraz am Netz nicht mehr zurückbrachte.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt schien Djokovic den Oberschenkel nicht mehr zu spüren. Die Schmerzmittel taten wohl ihre Wirkung. Nachdem der 1:2-Satzrückstand feststand, liess sich Alcaraz zu einer Imitation seines Gegners hinreissen: Er griff sich theatralisch ans eigene Bein.

Nun gegen Zverev

Im Halbfinal kommt es für Djokovic zum Duell mit Alexander Zverev (ATP 2), der Tommy Paul in vier Sätzen eliminierte. Gegen den Deutschen weist Djokovic eine 8:4-Bilanz auf. Alcaraz muss mindestens ein weiteres Jahr auf die Vollendung des Karriere-Grand-Slams warten. Der Mann aus Murcia hat alle anderen Grand-Slam-Turniere bereits gewonnen.

Australian Open