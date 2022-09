Drama in New York: Tomljanovic beendet wohl Karriere von Williams

Serena Williams (WTA 605) scheitert an den US Open in der 3. Runde mit 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 an Ajla Tomljanovic (WTA 46).

Die Australierin entscheidet einen grossen Abnützungskampf nach 3:04 Stunden für sich.

Die Niederlage dürfte gleichbedeutend mit dem Karriereende der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin sein.

Um 22:22 Ortszeit war es passiert: Serena Williams setzte ihre letzte Vorhand ins Netz und besiegelte damit ihr Karriereende. Zuvor hatte sich die US-Amerikanerin noch mit letzter Kraft gegen die drohende Niederlage gestemmt und beim Stand von 1:5 im 3. Satz gleich 5 Matchbälle abgewehrt. Williams kam sogar noch einmal zu 2 Breakchancen, welche sie jedoch nicht zu nutzen vermochte. Wenig später war es endgültig vorbei.

01:14 Video Der letzte Punkt in der Karriere von Serena Williams Aus Sport-Clip vom 03.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Grosses Kino bei grosser Kulisse

Die 23-fache Major-Siegerin verabschiedete sich aber nicht von der grossen Bühne, ohne in ihrem 1014. und womöglich letzten Einzel-Match auf Profi-Stufe nochmals alles aus sich herausgeholt zu haben. Tomljanovic und Williams boten vor einer elektrisierenden Kulisse im Arthur Ashe Stadium während über 3 Stunden grossen Sport, die 11 Jahre jüngere Australierin hatte letztlich den etwas längeren Atem als ihre 40-jährige Widersacherin.

03:56 Video Rücktritt vom Rücktritt? «Ich denke nicht, aber man weiss ja nie ...» Aus Sport-Clip vom 03.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Dabei hatte Williams im Entscheidungssatz noch vorgelegt. Beflügelt vom Satzausgleich sicherte sich die US-Amerikanerin gleich zu Beginn des 3. Umgangs das Break. Es sollte jedoch das letzte Game sein, welches die Lokalmatadorin gewinnen sollte. Tomljanovic bewahrte trotz durchgehend tobenden Fans stets die Ruhe, zeigte eine einwandfreie Leistung und war zum Schluss eine würdige und verdiente Siegerin. Die Australierin steht erstmals an den US Open in der Runde der letzten 16.

Abnützungskampf auf hohem Niveau

Tomljanovic hatte bereits in den ersten beiden Sätzen Comeback-Qualitäten bewiesen. Im 1. Durchgang servierte Williams beim Stand von 5:3 zur Satzführung, Tomljanovic konterte jedoch mit 4 Games in Serie, um den Umgang doch noch mit 7:5 für sich zu entscheiden.

Noch grösser war die Aufholjagd der 29-Jährigen im 2. Umgang, als sie einen 0:4-Rückstand wettmachte, ehe Williams im Tiebreak gross aufspielte, den Satzausgleich schaffte und das Stadion damit zum Kochen brachte.

Ich denke nicht, aber man weiss ja nie ...

Rücktritt vom Rücktritt?

Während sich Williams unmittelbar nach Spielende noch gefasst zeigte, flossen beim Platzinterview dann doch noch Tränen. Sie bedankte sich bei ihrer gesamten Entourage für die Unterstützung über all die Jahre und zollte ihrer Bezwingerin Respekt: «Ich habe alles versucht, aber Ajla hat einfach ein wenig besser gespielt», so Williams.

Auf die Abschlussfrage, ob es eine Chance gebe, dass sie ihren Rücktritts-Entschluss nochmals überdenkt, antwortete Williams: «Ich denke nicht, aber man weiss ja nie ...»

04:25 Video Die Live-Highlights bei Williams - Tomljanovic Aus Sport-Clip vom 03.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.