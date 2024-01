Osaka und Kerber: Zwei Mütter zurück an ihrem Wohlfühlort

Beide siegten in Melbourne

Legende: Was zeigen sie am Yarra River? Naomi Osaka (links) und Angelique Kerber messen sich wieder mit den Besten. Keystone/DAN HIMBRECHTS/TERTIUS PICKARD

Sie vereinen zusammen 3 Australian-Open-Titel und kehren nach langer Abwesenheit am Yarra River zurück an ihren Wohlfühlort: Naomi Osaka und Angelique Kerber. Was die Japanerin und die Deutsche zudem vereint: Beide sind inzwischen Mutter geworden – Osaka brachte im Juli Töchterchen Shai zur Welt, Kerber im Februar Töchterchen Liana.

Osaka (26), die Melbourne-Siegerin der Jahre 2019 und 2021, bestritt Mitte September 2022 ihren letzten Ernstkampf, ehe sie in der Vorwoche in Brisbane ihr Tour-Comeback gab. Die inzwischen auf Position 833 abgerutschte ehemalige Weltnummer 1, die wie Kerber von einem «Special Ranking» profitiert, deutete dabei bereits an, dass sie jeder Gegnerin gefährlich werden kann.

Kerber (35) hatte sich nach Wimbledon 2022 von der Tour verabschiedet. Die Melbourne-Championne von 2016 blieb dem professionellen Tennis fast eineinhalb Jahre fern. Entsprechend harzig verlief ihr Wiedereinstieg beim United Cup: Obschon Deutschland den Titel errang, verlor die Linkshänderin (WTA 657) 4 ihrer 5 Einzel.