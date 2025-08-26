Venus Williams zeigt in der 1. Runde der US Open, dass sie auch mit 45 Jahren noch mithalten kann. Dennoch verliert sie.

Legende: Gute Leistung, aber kein Sieg Von Venus Williams. Keystone/AP Photo

Nach dem 2. Satz erreichte die Stimmung auf dem Center Court in New York ihren Höhepunkt. Venus Williams (WTA 602) hatte Karolina Muchova (WTA 13) zweimal in diesem Durchgang den Aufschlag abgenommen und den Satz souverän mit 6:2 ins Trockene serviert.

Nach dem makellosen Satz war die Hoffnung bei den amerikanischen Fans auf eine Überraschung der 45-jährigen Williams gross. Doch dazu kam es nicht. Muchova, US-Open-Halbfinalistin 2023 und 2024, nahm sich eine kurze Auszeit und behielt im 3. Satz mit 6:1 die Oberhand.

Gut mitgehalten

Während Williams im Entscheidungssatz die Energie ausging, hatte sie zuvor bewiesen, dass sie durchaus noch mithalten kann. Schon im 1. Durchgang, den sie mit 3:6 abgeben musste, hatte sie zwischenzeitlich einen Breakrückstand wettgemacht.

Am Ende siegte jedoch die favorisierte Tschechin. Für Williams endete die Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne nach zwei Jahren mit einer Niederlage. Die US-Open-Siegerin von 2000 und 2001 liess ihre Klasse aber immer wieder aufblitzen.

