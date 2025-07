Legende: Sorgte in Wimbledon schon mit 16 für Furore Mirra Andrejewa. imago images/Geoff Burke

Bisher hat Mirra Andrejewa (WTA 7) ihren Gegnerinnen in Wimbledon nur Krümel überlassen. Lucia Bronzetti (WTA 63) war in der 2. Runde die einzige, die ihr bei der 1:6, 6:7-Niederlage mehr als drei Games in einem Satz abnehmen konnte. Am Montag bekam Emma Navarro im Achtelfinal die Wucht der 18-jährigen Russin zu spüren. Im Duell der beiden Top-10-Spielerinnen unterlag die US-Amerikanerin in weniger als 80 Minuten mit 2:6, 3:6.

Dominanter Auftritt hin oder her – nervös war Andrejewa dennoch, wie sie nach der Partie im Platzinterview sagte. Schuld daran war Roger Federer, der den Tag zusammen mit Frau Mirka in der Royal Box verbrachte und nach der Partie von Djokovic auch jener von Andrejewa beiwohnte. «Es war ein Traum von mir, dich im wirklichen Leben zu treffen», sagte sie in Richtung des «Maestros».

Bei Wimbledon-Debüt im Achtelfinal

Obwohl Andrejewa erst 18 Jahre alt ist, bestreitet sie in Wimbledon bereits ihr 10. Grand-Slam-Turnier. Ihre Major-Premiere feierte sie 2023 als damals 16-Jährige an den French Open, nachdem sie sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte. Ihr Weg führte bis in die 3. Runde, einige Wochen später in Wimbledon sogar bis in den Achtelfinal.

Das Erreichen des Viertelfinals an der Church Road ist für Andrejewa ebenso eine Premiere wie für Belinda Bencic. Genau wie die Schweizerin hat die Russin an einem Major bisher auch einmal den Vorstoss unter die letzten Vier geschafft. Im vergangenen Jahr wurde das «Wunderkind» in Roland Garros erst im Halbfinal von Jasmine Paolini gestoppt, nachdem es im Viertelfinal Aryna Sabalenka in drei Sätzen bezwungen hatte.

Bencics einziger Halbfinal-Vorstoss liegt etwas länger zurück. 2019 hatte sie diese Hürde an den US Open genommen. Beim Major in Flushing Meadows weist die Schweizerin ohnehin ihre beste Bilanz auf. 2014 und 2021 stand sie in New York jeweils im Viertelfinal.

15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella ist Bencic in Wimbledon also so weit gekommen, wie bei einem Major-Turnier seit 4 Jahren nicht mehr. Noch ist ihre Reise im Südwesten Londons nicht zu Ende. Die harten Schläge Andrejewas und ihre Variabilität werden für Bencic aber eine grosse Herausforderung.

