An der Exhibition «Rally for Relief» in Melbourne sind mehr als 3 Millionen Franken zusammengekommen.

Roger Federer bestritt im zweiten Teil der rund zweieinhalbstündigen Veranstaltung einen Showkampf gegen den Australier Nick Kyrgios über einen Gewinnsatz, den der Schweizer im Tiebreak mit 8:6 für sich entschied.

Es sei hart und traurig gewesen, die Ereignisse in den Nachrichten zu verfolgen, so der 38-jährige Baselbieter, der seit mehr als zwei Jahrzehnten jährlich nach Down Under reist. «Ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Zeit und meinem Geld helfen kann.»

Legende: «Heute ging es nicht ums Gewinnen» Das sagte Roger Federer nach seinem 8:6-Tiebreak-Sieg gegen Nick Kyrgios. imago images

Zahlreiche Stars dabei

Zusammen mit Rafael Nadal spendete Federer 250'000 australische Dollar, am Ende des Events belief sich der Spendenstand auf knapp 5 Millionen australische Dollar (gut 3 Millionen Franken). Zu Gast unter den knapp 15'000 Zuschauern in der Rod-Laver-Arena waren neben Betroffenen auch Feuerwehrleute, die in den letzten Wochen in Australien gegen die Buschbrände kämpften.

Vor Federer und Kyrgios hatten Nadal und weitere Stars der Szene wie Serena Williams oder die Vorjahressieger Naomi Osaka und Novak Djokovic einen Teamwettkampf bestritten.