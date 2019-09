Belinda Bencic unterliegt im Halbfinal der US Open Bianca Andreescu mit 6:7, 5:7.

Im 2. Satz verspielt die Schweizerin eine 5:2-Führung.

Andreescu trifft im Final am Samstag auf Serena Williams.

Es war eine äusserst bittere und auch eine unnötige Niederlage für Belinda Bencic. Die Ostschweizerin (WTA 12) war im ersten Duell mit Bianca Andreescu (WTA 15) lange die bessere Spielerin. Am Schluss reichte es ihr aber nicht zum Sieg und zum erstmaligen Einzug in einen Grand-Slam-Final. Dabei hätte sie die Chancen zum Coup gehabt.

Verpasste Möglichkeiten in Durchgang 1

Im 1. Satz erspielte sich Bencic insgesamt 6 Breakbälle inklusive eines Satzballes, konnte aber keine dieser Möglichkeiten nutzen. Allerdings war dies weniger der Fehler der Schweizerin, sondern vielmehr der Verdienst von Andreescu. Mit dem Rücken zur Wand rettete sich die Kanadierin jeweils mirakulös und konnte sich dabei vor allem auf ihren Aufschlag verlassen.

So musste schliesslich das Tiebreak die Entscheidung bringen. Dort geriet Bencic schnell mit 0:5 ins Hintertreffen. Am Schluss behielt Andreescu mit 7:3 das bessere Ende klar für sich.

Bencic verspielt klare Führung

In Durchgang 2 gelangen Bencic dann endlich die ersten Breaks. Sie spielte gross auf und zog auf 4:1 davon. Später führte sie auch noch mit 5:2 und konnte zum Satzgewinn aufschlagen. Genau in dieser Phase agierte die 22-Jährige aber nicht mehr so stark wie zuvor.

Andreescu steckte derweil nie auf und schaffte tatsächlich noch einmal den Ausgleich. Von diesem Rückschlag erholte sich Bencic nicht mehr. Nach 2:12 Stunden verwertete ihre Gegnerin den 3. Matchball zum Sieg.

Williams lässt Switolina keine Chance

Im Final trifft Andreescu auf Serena Williams. Die Amerikanerin setzte sich in ihrem Halbfinal souverän mit 6:3 und 6:1 gegen Jelena Switolina durch. Nach verhaltenem Start drehte Williams gegen die Ukrainerin so richtig auf. Nach 70 Minuten war der Sieg und damit der Vorstoss in ihren 33. Grand-Slam-Final perfekt. Am Samstag strebt sie ihren 24. Major-Triumph an.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.09.19, 01:10 Uhr