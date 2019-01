In der Nacht auf Montag geht es los mit dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne. 7 Schweizer sind am Start, was natürlich auch das SRF-Kommentatorenduo Stefan Bürer/Heinz Günthardt freut.

Worauf die beiden sich besonders freuen, was ihnen sorgen bereitet und was sie den Schweizerinnen und Schweizern zutrauen, erfahren Sie im Video oben.

Im Video unten lehnen sich Bürer/Günthardt aus dem Fenster und präsentieren Ihnen ihre Favoriten auf den Turniersieg sowie ihre Kandidaten für einen Überraschungscoup an den Australian Open.