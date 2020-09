Inhalt

Bulgarin schlägt Muguruza - Pironkova: Ohne Ranking und nach 3 Jahren Pause zum Coup

Für die erste Cinderella-Story an den US Open in New York sorgt Tsvetana Pironkova. Die 32-jährige Bulgarin zieht an ihrem ersten Turnier seit mehr als 3 Jahren in die 3. Runde ein.