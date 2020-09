Zverev müht sich an den US Open in den Halbfinal

Alexander Zverev (GER/ATP 7) schlägt Borna Coric (CRO/ATP 32) im Viertelfinal der US Open mit 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3.

Im Halbfinal trifft der Deutsche auf Pablo Carreño Busta (ESP/ATP 27), der Denis Shapovalov (CAN/ATP 17) mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 bezwang.

Alexander Zverev kann noch immer der Mann sein, der am meisten von Novak Djokovics Disqualifikation profitiert. Der 23-jährige Deutsche, dem seit Jahren eine grosse Zukunft prophezeit wird, erreichte in New York zum zweiten Mal nach den Australian Open in diesem Jahr einen Grand-Slam-Halbfinal.

Der Weltranglisten-Siebte und Masters-Champion von 2018 profitierte bei seinem 1:6, 7:6, 7:6, 6:3-Sieg nicht zuletzt von schwindenden Kräften beim als Nummer 27 gesetzten Kroaten Borna Coric.

Coric zollt Achtelfinal-Kampf Tribut

Zverev hatte miserabel begonnen, konnte sich dann zwar steigern, doch das Niveau der Partie war nicht allzu hoch. In seinem ersten Major-Viertelfinal überhaupt beging auch Coric (zu) viele Fehler. Vor allem baute er, der in der 3. Runde gegen Stefanos Tsitsipas über viereinhalb Stunden gekämpft hatte und sechs Matchbälle abwehren musste, nach dem klar verlorenen Tiebreak des dritten Satzes bei hoher Luftfeuchtigkeit auch körperlich ab.

Carreño Busta nächster Gegner

Nun winkt Zverev gegen Pablo Carreño Busta (ATP 27), dem direkten Profiteur von Djokovics Disqualifikation, die grosse Chance auf den ersten Finaleinzug.

Der Spanier setzte sich gegen Denis Shapovalov (ATP 17) in 5 Sätzen mit 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 durch. Das Spiel war besonders in den Sätzen 2 und 3 von Shapovalovs Höhen und Tiefen geprägt. Speziell: Der Kanadier realisierte in diesem Match 8 Breaks. Das waren 3 mehr als sein Gegner – und trotzdem verlor er die Partie.