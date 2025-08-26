Legende: Hat sich mit dem «Big Apple» versöhnt Viktorija Golubic. Keystone/AP/Seth Wenig

Viktorija Golubic (WTA 72) schlägt Loïs Boisson (WTA 46) an den US Open nach Satzrückstand 3:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Die Zürcherin steht in Flushing Meadows damit im Alter von 32 Jahren erstmals in der zweiten Runde.

Im achten Anlauf hat es endlich geklappt: Viktorija Golubic ist in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die Schweizerin sicherte sich das Weiterkommen in New York mit einem Comeback gegen Loïs Boisson. Nach Satzrückstand zeigte sie ihr Kämpferherz und realisierte die Wende.

Golubic wurde von der um 26 Weltranglisten-Positionen besser klassierten Französin zu Beginn dominiert. Boisson überzeugte mit ihrem ersten Aufschlag und einer starken Vorhand. Golubic erspielte sich bei 3:5 aus ihrer Sicht zwar zwei Breakchancen. Zuerst verschlug sie aber eine einfache Vorhand und bekundete dann Pech, als Boisson die Linie traf. Der erste Satz war kurz darauf weg.

Schwindelgefühle bei Boisson

Im zweiten Durchgang fand die 32-jährige Zürcherin den Tritt besser und befreite sich aus der Umklammerung ihrer Gegnerin. Im Tiebreak hetzte sie Boisson auf dem Platz herum und erzwang mit einem erfolgreichen Passierball einen entscheidenden dritten Satz.

In diesen nahm Golubic den Schwung gleich mit: Nach 1:40 Stunden Spielzeit gelang es ihr erstmals, der French-Open-Halbfinalistin den Aufschlag abzunehmen. Boisson, die beim folgenden Seitenwechsel über Schwindelgefühle klagte und sich behandeln lassen musste, fand keinen Weg mehr zurück in den Match. Sie musste sich den Aufschlag zum 2:5 zu null abnehmen lassen. Nach 2:16 Stunden beendete Golubic die Partie mit dem ersten Matchball.

Nun gegen Haddad Maia

In der zweiten Runde ist bei den Frauen damit neben Belinda Bencic noch eine zweite Schweizerin vertreten. Dort bekommt es Golubic mit Beatriz Haddad Maia zu tun. Gegen die Weltnummer 22 aus Brasilien hat sie vier von fünf Begegnungen gewonnen.

US Open