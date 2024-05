Trotz grosser Aufholjagd: Wawrinka bleibt an Kotow hängen

Stan Wawrinka (ATP 98) unterliegt in der 2. Runde der French Open Pawel Kotow (RUS/ATP 56) mit 6:7 (5:7), 4:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Der Waadtländer muss sich in einem teilweise hochklassigen Spiel trotz inspirierender Aufholjagd in 4 Sätzen geschlagen geben.

In der 3. Runde trifft Kotow auf den Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (ITA/ATP 2). Kurz vor Mitternacht deutete in Paris vieles daraufhin, dass Stan Wawrinka einmal mehr einen 5. Satz erzwingen könnte. Pawel Kotow machte im 4. Satz aber eine Break-Hypothek wett, kämpfte sich ins Tiebreak und nutzte dort nach 3:40 Stunden seinen 2. Matchball zum wohl grössten Sieg seiner bisherigen Karriere.

Es war der Schluss eines extrem umkämpften Duells, in dem der Russe seinen Widersacher immer wieder mit Stoppbällen ans Netz gelockt hatte. Der älteste Teilnehmer im Feld zeigte sich aber wie so oft unermüdlich und rannte bei Davis-Cup-Atmosphäre auf dem Court Suzanne-Lenglen bis zum allerletzten Punkt jedem Ball nach.

Dominante Aufschläger zu Beginn

Die Partie hatte bereits äusserst ausgeglichen begonnen. Im 1. Satz liessen die beiden Protagonisten keine einzige Breakchance zu. In der umkämpften Kurzentscheidung behielt dann der Russe, der erst zum 2. Mal überhaupt in der 2. Runde eines Grand-Slam-Turniers spielte, die Oberhand und setzte sich mit 7:5 durch.

Schliessen 00:53 Video Kotow holt sich den 1. Satz im Tiebreak Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 00:39 Video Wawrinka spielt den Ball am Netzpfosten vorbei Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 01:01 Video Kotow gewinnt spektakulären Ballwechsel Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Im 2. Durchgang gelang der Weltnummer 56 dann auch der 1. Service-Durchbruch der Partie zum 5:3. Wawrinka schaffte zwar sogleich das Rebreak, musste seinen Aufschlag aber umgehend wieder zum 4:6 abgeben. So stand der «Marathon-Man» nach 1:50 Stunden mit dem Rücken zur Wand.

Schliessen 00:47 Video Wawrinka holt sich im 2. Satz das Break zurück Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 00:26 Video Kotow sichert sich auch den 2. Durchgang Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

7 Games in Serie

Der 39-Jährige gab sich aber noch nicht geschlagen und warf nochmals alles in die Waagschale. Beim Stand von 0:1 im 3. Satz setzte er zu einem Lauf an, überrollte sein Gegenüber mit kraftvollen Grundschlägen und holte sich gleich 7 Spielgewinne de suite.

Schliessen 01:59 Video Wawrinka legt im 3. Satz spektakulär mit Break vor Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden. 02:24 Video Wawrinka holt sich den 3. Satz im 4. Anlauf Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

Auch im 4. Durchgang knüpfte «Stan» zunächst an diese Leistung an. Er realisierte das Break zum 3:1 und kam zu 2 Möglichkeiten, dieses zu bestätigen. In diesem Moment fand Kotow allerdings wieder zu seinem besten Tennis und kämpfte sich zurück. Nach einem Auf und Ab ging auch Satz Nummer 4 ins Tiebreak.

00:38 Video Kotow entscheidet «Wahnsinns-Punkt» für sich Aus Sport-Clip vom 29.05.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Nach der 2. gewonnenen Kurzentscheidung konnte sich Kotow schliesslich über den erstmaligen Vorstoss in die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers freuen. Dort wird es für den 25-Jährigen keinesfalls einfacher. Es wartet nämlich Australian-Open-Sieger Jannik Sinner, der sich zeitgleich auf dem Court Philippe-Chatrier mit 6:4, 6:2, 6:4 gegen Routinier Richard Gasquet (FRA/ATP 124) durchsetzte.