Timea Bacsinszky schafft in Melbourne in Runde 1 die Überraschung gegen Daria Kasatkina.

Die Romande bezwingt die Weltnummer 10 überraschend deutlich mit 6:3, 6:0.

Die Schweizerin holt sich dabei alle 12 Games in Serie.

Verrückt: Nach wenigen Minuten liegt Timea Bacsinszky nach zwei Breaks ihrer Kontrahentin 0:3 zurück. Bei der Schweizerin passt bis zu diesem Zeitpunkt nichts zusammen. Mit etwas Hilfe von Daria Kasatkina bucht Bacsinszky dann ihr erstes Game. Und plötzlich spielt auf Court 13 nur noch eine.

Dies ist die Geschichte eines grossen Sieges für die Westschweizerin. Denn nach dem 1:3 überliess Bacsinszky der um 135 Plätze besser klassierten Kasatkina nicht einen einzigen Spielgewinn mehr. Oder anders gesagt: Bacsinszky gewann alle ihre Games in Serie, 12 an der Zahl!

Kasatkina völlig von der Rolle

Nach ihrem Fehlstart wusste die Schweizerin vor allem mit solidem Grundlinienspiel zu überzeugen. Ihre grösste Waffe war jedoch der Return. So nutzte Bacsinszky die miserable Aufschlagsleistung von Kasatkina (0 Asse, 9 Doppelfehler, 49% 1. Aufschläge) eiskalt aus und setzte die russische Weltnummer 10 mit wuchtigen Rückschlägen jeweils früh in den Ballwechseln unter Druck.

Mit dem Schwung aus dem Comeback im 1. Durchgang war Bacsinszky in Satz 2 nicht mehr aufzuhalten. Die Romande schlug insgesamt 17 Winner bei nur 3 unerzwungenen Fehlern. Am Ende hatte Bacsinszky fast doppelt so viele Punkte auf dem Konto als ihre Gegnerin.

In der 2. Runde trifft die Schweizerin auf die Qualifikantin Natalja Wichljanzewa. Die 21-jährige Russin ist zurzeit die Weltnummer 134.

