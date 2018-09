Rafael Nadal (ATP 1) kann den US-Open-Halbfinal gegen Juan Martin del Potro (ATP 3) wegen Knieschmerzen nicht zu Ende spielen.

Beim Stand von 6:7, 2:6 aus seiner Sicht gibt der Spanier auf.

Im Final bekommt es Del Potro entweder mit Novak Djokovic (ATP 6) oder Kei Nishikori (ATP 19) zu tun.

Das US Open 2018 endet für Rafael Nadal auf die bitterste Art und Weise. Wie bereits im diesjährigen Australian-Open-Viertelfinal macht dem Mallorquiner das rechte Knie einen Strich durch die Rechnung. Nach 2:01 Stunden und beim Stand von 6:7, 2:6 gratulierte Nadal Juan Martin del Potro verzweifelt zum Final-Einzug.

Startsatz auf hohem Niveau

Dabei hatte zu Beginn der Partie nicht viel auf eine Verletzung Nadals hingedeutet. Zwar kassierte der 32-Jährige gleich beim allerersten Game ein Break, doch Nadal holte es sich umgehend wieder zurück. In der Folge entwickelte sich ein hochstehender Schlagabtausch, bei dem beiden Spielern noch ein weiterer Servicedurchbruch gelang. Die Konsequenz: Der Tiebreak musste entscheiden.

Mit seinem agressiven Spielstil brachte Del Potro seinen Gegner in der Kurzentscheidung immer wieder in Bedrängnis. Nadal agierte in dieser Phase zu defensiv und musste das Tiebreak folglich mit 3:7 abgeben.

