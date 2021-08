Federer-Nadal: Das Duell, das es in New York wohl nie geben wird

Legende: Nicht New York, sondern Kapstadt Roger Federer und Rafael Nadal beim «Match in Africa» 2020. Keystone

Die Liste der Abwesenden im Männer-Tableau bei den US Open ist prominent besetzt. Neben Titelverteidiger Dominic Thiem werden auch Roger Federer und Rafael Nadal im «Big Apple» fehlen. Die beiden Dauer-Rivalen schlagen sich mit Verletzungen herum und haben die Saison vorzeitig beendet.

Damit ist klar, dass es auch 2021 in New York nicht zu einem Duell Federer - Nadal kommen wird. Denn kaum zu glauben: Obwohl der Baselbieter und der Mallorquiner von ihren 40 Duellen 14 Partien auf Grand-Slam-Stufe ausgetragen haben – bei den US Open trafen sie nie aufeinander.

Letzte Chance 2022?

Das hat mehrere Gründe: Viele Jahre waren Federer und Nadal als die beiden topgesetzten Spieler in verschiedenen Tableau-Hälften und schafften es nie gemeinsam in den Final. Später verhinderten frühe Niederlagen oder gar Turnier-Verzichte ein mögliches Duell.

Und so muss sich die Tennis-Welt wohl damit abfinden, dass es die Affiche Federer - Nadal bei den US Open nie geben wird. Schliesslich steht in den Sternen, ob das Duo 2022 (oder später) noch einmal am Start sein wird.

Federer und Nadal in New York

Federer

Nadal 2000 3. Runde

----

2001 Achtelfinal ----

2002 Achtelfinal ---- 2003 Achtelfinal 2. Runde 2004 Sieg 2. Runde

2005 Sieg 3. Runde 2006 Sieg Viertelfinal 2007 Sieg Achtelfinal 2008 Sieg Halbfinal 2009 Final Halbfinal 2010 Halbfinal Sieg 2011 Halbfinal Final 2012 Viertelfinal ---- 2013 Achtelfinal Sieg 2014 Halbfinal ---- 2015 Final 3. Runde 2016 ---- Achtelfinal 2017 Viertelfinal Sieg 2018 Achtelfinal Halbfinal 2019 Viertelfinal Sieg 2020 ---- ---- 2021 ---- ----