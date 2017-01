Die Schweizer Presse feiert das «Weltwunder» Federer

Am Tag nach Roger Federers Gewinn des 18. Grand-Slam-Titels ist der Triumph an den Australian Open das grosse Thema in den Schweizer Printmedien.

Bild in Lightbox öffnen. Auf keinem Titelblatt fehlte am Montag das Bild des jubelnden Federers nach dessen Sieg an den Australian Open in Melbourne. Die Schweizer Presse feiert den Baselbieter ausgiebig und greift allerorts zu Superlativen: Basler Zeitung: «Der Grösste der Geschichte – Kein Zweifel, dieser Triumph notabene in seinem 100. Match am Australian Open ist schon jetzt, Ende Januar, das Sportereignis des Jahres. Falls da noch etwas Grösseres kommen sollte, es müsste schon Federer selbst sein, der etwas noch Magischeres kreierte.»

«Der Grösste der Geschichte – Kein Zweifel, dieser Triumph notabene in seinem 100. Match am Australian Open ist schon jetzt, Ende Januar, das Sportereignis des Jahres. Falls da noch etwas Grösseres kommen sollte, es müsste schon Federer selbst sein, der etwas noch Magischeres kreierte.» Blick: «Weltwunder Federer – Roger Federer schreibt mit seinem 18. Grand-Slam-Titel das wohl schönste Kapitel der Schweizer Sportgeschichte. (...) Dieses Märchen sucht seinesgleichen.»

«Weltwunder Federer – Roger Federer schreibt mit seinem 18. Grand-Slam-Titel das wohl schönste Kapitel der Schweizer Sportgeschichte. (...) Dieses Märchen sucht seinesgleichen.» Neue Zürcher Zeitung: «Roger Federers grösster Titel – Dass Roger Federer ein herausragender Sportler ist, steht längst schon ausser Frage. (...) Wenn einer keiner weiteren Siege mehr bedurft hätte, um seine Grösse zu bestätigen, dann ist es er. Und doch ist dieser 18. Grand-Slam-Titel, der fünfte in Melbourne, wahrscheinlich der grösste und wichtigste seiner Karriere.»

«Roger Federers grösster Titel – Dass Roger Federer ein herausragender Sportler ist, steht längst schon ausser Frage. (...) Wenn einer keiner weiteren Siege mehr bedurft hätte, um seine Grösse zu bestätigen, dann ist es er. Und doch ist dieser 18. Grand-Slam-Titel, der fünfte in Melbourne, wahrscheinlich der grösste und wichtigste seiner Karriere.» St. Galler Tagblatt: «König Federer – Seit etwa eineinhalb Jahrzehnten versuchen wir, dem Phänomen Roger Federer auf die Spur zu kommen. (...) Auch gestern blieb die Spucke schlicht weg nach seinem völlig unerwartetem Husarenstück an den Australian Open. Nicht nur in der Schweiz wird die Leistung Federers gewürdigt. Auch die internationale Presse setzt zum grossen Lobgesang auf den 35-Jährigen an: The Australian (Australien): «Das Märchen der Australian Open ist vollendet: Mit einer Leistung, die dereinst als die beste seiner glanzvollen Karriere angesehen werden könnte, triumphiert Roger Federer in einem Final für die Ewigkeit gegen einen anderen Veteranen, Rafael Nadal.»

(Australien): «Das Märchen der Australian Open ist vollendet: Mit einer Leistung, die dereinst als die beste seiner glanzvollen Karriere angesehen werden könnte, triumphiert Roger Federer in einem Final für die Ewigkeit gegen einen anderen Veteranen, Rafael Nadal.» L'Equipe (Frankreich): «Wenn der FC Barcelona ‹ mehr als ein Club › ist, dann ist Roger Federer mehr als ein Champion. Dieser 18. Grand-Slam-Titel fügt seiner Legende eine neue Dimension hinzu.»

(Frankreich): «Wenn der FC Barcelona mehr als ein Club ist, dann ist Roger Federer mehr als ein Champion. Dieser 18. Grand-Slam-Titel fügt seiner Legende eine neue Dimension hinzu.» Le Soir (Belgien): «Federer beweist es: Diamanten sind für die Ewigkeit»

