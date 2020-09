Turnierchefin Stacey Allaster führte die US Open unter schwierigen Bedingungen durch. Nun zieht sie Bilanz.

Direktorin der US Open

Die allgegenwärtige Corona-Pandemie, ein positiv getesteter Spieler, nörgelnde Athleten und der Eklat um Novak Djokovic: Stacey Allaster war bei ihrer Premiere als Turnierdirektorin der US Open wahrlich nicht zu beneiden. Im Interview mit SRF-Mitarbeiterin Denise Langenegger zieht die 57-Jährige Bilanz.

Allaster über ...

... die Durchführung des Turniers

«Viele meinten, dass die Durchführung nicht klappen würde. Wir hatten einen positiven Test. Das ist zwar einer zu viel. Aber ich habe mit viel mehr positiven Fällen gerechnet. Wir haben unseren Job gemacht, in Zusammenarbeit mit der Regierung und nach Anleitung des Sicherheitskonzepts. Schliesslich waren 1100 Leute innerhalb der ‹Bubble› unterwegs.»

Legende: Die neue starke Frau hinter den US Open Stacey Allaster. imago images

... über die Signalwirkung

«Dieses Turnier kann nun als Vorlage für all die anderen Events auf der Tour dienen. Wir haben das Tennis wieder zum Laufen gebracht. Tausende konnten dank der Durchführung dieses Turniers ihre Arbeit aufnehmen: Spieler, Staff, Helfer, Journalisten, usw. Ich denke, wir haben ein Stück Hoffnung zurückgebracht.»

... ihre morgendliche Routine

«Jeden Morgen habe ich zuerst auf mein Mobiltelefon geschaut und gecheckt, ob es neue Corona-Fälle gibt.»

... den Ausschluss von Novak Djokovic

«Das war natürlich sehr unglücklich. Das Wichtigste ist, dass es der Linienrichterin gut geht. Es war keine Absicht von Djokovic, aber die Regeln sind eindeutig. Natürlich haben wir seinen Namen im Tableau vermisst, er war der grosse Favorit. Aber auch die Spieler, die danach noch dabei waren, haben grosse Qualität und gehören zu den Weltbesten.»

... das Fehlen von Roger Federer und Rafael Nadal

«Sie sind unglaubliche Champions. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir ihnen schon so lange zuschauen dürfen. Und hoffentlich bleiben sie gesund und wir erhalten die Möglichkeit, noch viele weitere Jahre in den Genuss ihrer Matches zu kommen. Aber die nächste Generation ist nun da. Und das birgt Stoff für neue dramatische Geschichten. Das war schon immer so: Jede Generation wird einmal abgelöst, neue Sterne gehen auf.»