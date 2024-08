Olympiagold ist auf der To-do-Liste endlich abgehakt. Nun bringen die US Open Novak Djokovic dessen erste Chance auf ein Jubiläum.

Legende: Er greift gleich nach den nächsten Sternen Nach Paris will Novak Djokovic in New York weiter für Furore sorgen. imago images/LUDVIG THUNMAN

Drei Wochen nach seinem Olympiasieg in Paris nimmt Novak Djokovic schon einen nächsten Meilenstein ins Visier. Denn nach dem Karriere-Golden-Slam – der Vereinigung aus dem Gewinn von Titeln bei allen 4 Major-Events sowie Einzel-Gold an Sommerspielen – könnte der Serbe nahtlos zum 100. Karrieretitel übergehen. Erst Andre Agassi und Rafael Nadal hatten ihrer Laufbahn auf der Männer-Tour die Golden-Slam-Krönung aufsetzen können, sie errangen aber «nur» 60 Turniererfolge (Agassi) bzw. stehen bei deren 92 (Nadal).

Archiv: Djokovic vergoldet seine Karriere mit Olympiasieg

Bei den US Open möchte Djokovic gleich seine erste Chance packen, um sich die dreistellige Marke in Sachen Turniersiege zu krallen. Zum Vergleich: Sobald der 100. Titel geschafft ist, würden dann noch 3 auf Roger Federer fehlen. Nummer 1 dieser Statistik ist Jimmy Connors, der zwischen 1972 und 1989 bemerkenswerte 109 Pokale in die Höhe stemmen konnte.

Seit 18 Jahren Titel gesammelt

Der 99. Triumph Djokovics bei Olympia ist noch frisch in den Erinnerungen und dürfte ihn ob seiner Bedeutung richtiggehend anstacheln. Denn es war dies nach längerer Schaffenskrise auf höchstem Niveau sein erster Sieg in der laufenden Saison. Nummer 98 war zuvor zum Jahresausklang bei den ATP-Finals in Turin zustande gekommen, bis zu Paris folgten 9 vergebliche Anläufe für den 24-fachen Grand-Slam-Champion.

Akt 1 zur Mission «die 100 vollmachen» ist für den «Djoker» bei den US Open in New York in der Nacht auf Dienstag (MEZ-Zeit) angesetzt und umfasst die Erstrunden-Partie gegen Radu Albot (ATP 138), Tennisprofi aus der Moldau. Alleine im «Big Apple» hat der Titelhamsterer 10 Finalsiege errungen – es ist dies seine klar erfolgreichste Ausbeute auf Stufe Grand Slam.

Und sollte der mittlerweile 37-Jährige nach 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 sowie 2023 bei den US Open heuer nicht erneut zuschlagen können, wäre sein 100. Titel wohl trotzdem nur eine Frage der Zeit ...

Apropos: Der Ausgangspunkt seiner Titelkollektion war in seiner 4. Saison auf der ATP-Tour. Im Juli 2006 in Amersfoort in den Niederlanden feierte Djokovic auf Sand seine Siegpremiere.

Im untenstehenden Audio-Beitrag erfahren Sie mehr zur ruhmreichen Karriere von Djokovic – insbesondere auch zu seinem zwiespältigen Verhältnis zum Publikum und zu seiner je länger desto emotionaleren Art.

Djokovic: Überragend, aber nicht unumstritten