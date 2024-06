Legende: Mit 21 schon dreifacher Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz. Keystone / EPA / TERESA SUAREZ

Es war ein hartes Stück Arbeit, das Carlos Alcaraz im Final der French Open zu verrichten hatte. Alexander Zverev forderte dem Spanier alles ab, musste ihm nach über 4 Stunden jedoch zum Sieg gratulieren. Alcaraz tritt damit wohl endgültig in die Fussstapfen seines Vorbilds Rafael Nadal. Nach Triumphen bei den US Open (2022) und Wimbledon (2023) triumphierte er erstmals auch auf dem Sand von Paris, dem Spielplatz vom 14-fachen Sieger Nadal.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Final der French Open Alcaraz ringt Zverev nieder und triumphiert erstmals in Paris 09.06.2024 Mit Video

Alcaraz' Sieg hat Symbolcharakter. Im Jahr des wohl letzten Auftritts von Nadal in Roland Garros holte er den Premieren-Titel. Dass er im Final ausgerechnet Zverev niederrang, machte den Erfolg noch etwas süsser. Der Deutsche war es, der Nadals Auftritt schon in der 1. Runde beendet hatte.

Mentale Stärke

«Ich habe im letzten Monat viel gekämpft mit meinem Arm, hatte viele Zweifel», gab Alcaraz bei der Siegerehrung zu. Gerade noch rechtzeitig genesen, hatte er am Ende noch die Energie, um sich sowohl im Halbfinal gegen die neue Nummer 1 Jannik Sinner als auch im Final gegen Zverev in fünf Sätzen und über vier Stunden durchzusetzen.

04:53 Video Alcaraz: «Nach meiner Verletzung war es nicht einfach» (engl.) Aus Sport-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 53 Sekunden.

Eindrücklich war dabei einmal mehr die mentale Stärke und Entschlossenheit des jungen Mannes aus Murcia. Alcaraz steckte eine Schwächephase am Ende des dritten Satzes weg. Er führte 5:2, ehe er fünf Games in Folge verlor. Der Spanier litt, musste sich erst am linken, dann am rechten Oberschenkel behandeln lassen, behielt aber die Nerven und konnte sich sogleich wieder fokussieren.

Zverev bleibt die Leere

Am anderen Ende der Gefühlsskala fand sich Zverev wieder. Der Deutsche erstarrte regelrecht auf seiner Bank, der Blick leer und untröstlich, während Alcaraz nach verwandeltem Matchball seinen Triumph feierte. «Es war eng heute, aber nicht eng genug. Aber vielleicht werde ich diese Trophäe eines Tages in die Höhe halten», sagte Zverev bei der Siegerehrung.

Der tosende Applaus der 15'000 Zuschauer konnte den Olympiasieger nicht trösten. Dafür verneigte er sich tief vor Ausnahmeerscheinung Alcaraz: «Du bist ein unglaublicher Spieler. Drei Grand Slams mit 21 Jahren, und das wird nicht der letzte Titel für dich gewesen sein.»

Zverevs nun schon vierjährige «Reise», wie er es nennt, geht weiter, nachdem er auch seinen 36. Anlauf bei einem Major nicht krönen konnte. 2020 hatte er sein erstes Grand-Slam-Endspiel in New York gegen Dominic Thiem nach 2:0-Satzführung verloren. 2022 wähnte er sich reif für den Grand-Slam-Triumph in Paris, ehe ihm im Halbfinal von Roland Garros gegen Sandplatzkönig Nadal die Aussenbänder im rechten Sprunggelenk rissen. Heuer war dessen Landsmann und Thronfolger zu stark.