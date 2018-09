Stan Wawrinka (ATP 101) unterliegt trotz starker Leistung dem Kanadier Milos Raonic (ATP 24) in der 3. Runde der US Open in 3 Sätzen mit 6:7 (6:8), 4:6, 3:6.

Die wenigen Fehler von Wawrinka werden von Raonic eiskalt bestraft.

Wawrinka kommt damit 2018 in keinem Major-Turnier über die 3. Runde hinaus.

Wawrinka muss sich vorgekommen sein wie im falschen Film. Da zeigte er seine wohl beste Leistung seit seinem Comeback, war in den ersten beiden Sätzen über weite Strecken der bessere Spieler auf dem Platz und stand am Ende mit leeren Händen da.

Raonic kaltblütiger als Wawrinka

Grund für die Niederlage war die Effizienz von Raonic. Die wenigen Fehler des Romands wurden vom Kanadier eiskalt bestraft: Zuerst im Tiebreak des 1. Durchgangs, in welchem der Wawrinka zweimal mit Minibreak führte und trotz zweier Satzbälle die Kurzentscheidung noch verlor.

Und dann beim Stand von 4:4 im 2. Satz, als Raonic seine erste Breakchance eiskalt ausnützte und den Umgang im Anschluss nach Hause servierte. Wawrinka seinerseits hatte seine einzige Breakmöglichkeit (im 1. Satz) nicht nutzen können.

Wawrinkas Serie gerissen

Danach schien Wawrinka nicht mehr an seine Chance und eine Wende zu glauben. Raonic seinerseits blieb bei eigenem Aufschlag unantastbar und zog sein hohes Level bis zum Schluss durch. Nach etwas mehr als 2 Stunden verwertete er seinen 2. Matchball zum Sieg.

Für Wawrinka war es die erste Niederlage in Flushing Meadows nach zuvor neun Siegen in Folge. 2016 hatte er dank einem Finalsieg gegen Novak Djokovic das Turnier gewonnen. Im letzten Jahr fehlte er, nachdem er sich kurz zuvor zweimal am linken Knie hatte operieren lassen.

Bescheidene Major-Bilanz

An Grand-Slam-Turnieren war Wawrinka im Comeback-Jahr 2018 kein Glück beschieden. In Paris scheiterte er in der Startrunde, in Wimbledon und Melbourne in der 2. Runde, in New York bedeuteten die Sechzehntel-Finals Endstation.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 01.09.2018, 01:50 Uhr.