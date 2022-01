Legende: Grosse Erleichterung Taylor Fritz nach seinem Sieg gegen Roberto Bautista Agut . Keystone

Es war ein hartes Stück Arbeit für Taylor Fritz, um erstmals in seiner Karriere einen Achtelfinal an einem Grand Slam zu erreichen. In der 3. Runde der Australian Open rang der US-Amerikaner den Spanier Roberto Bautista Agut in 5 Sätzen nieder. 6:0, 3:6, 3:6, 6:4 und 6:3 lautete am Ende das Resultat aus Sicht des 24-Jährigen.

Dementsprechend erfreut gab sich Fritz nach der über dreistündigen Partie: «Ich musste lange darauf warten, um es endlich in einen Grand-Slam-Achtelfinal zu schaffen.» Zuvor war der fast 2 Meter grosse Rechtshänder 7 Mal (!) in der 3. Runde eines Majors hängengeblieben. «Ich hatte bislang stets sehr schwierige Auslosungen an Grand Slams und nie wirklich Drittrundenpartien, bei denen ich Chancen gehabt hätte, um zu gewinnen.»

Nun wartet die Weltnummer 4

Auch mit dem um 4 Positionen besser klassierten Bautista Agut hatte auf die Weltnummer 22 zum Abschluss der ersten Turnierwoche keine einfache Aufgabe gewartet. «Es war erneut ein unglaublich starker Gegner», so Fritz. «Doch ich bin zuversichtlich in das Spiel gegangen und am Ende hat es geklappt.»

Fritz – Tsitsipas live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Den Achtelfinal Fritz – Tsitsipas können Sie am Montag um 09:05 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Alle weiteren Spiele live im Eurosport Player.

Befreit kann der grosse Mann aus San Diego nun die nächste Aufgabe in Down Under angehen. Auch diese hat es in sich: Im Achtelfinal wartet mit Stefanos Tsitsipas die Weltnummer 4 auf Fritz. Der Grieche musste in seiner Drittrundenpartie ebenfalls eine Extrarunde einlegen, ehe er den Franzosen Benoît Paire in 4 Sätzen niedergerungen hatte.

Zweimal standen sich Tsitsipas und Fritz bislang gegenüber, beide Duelle vermochte der knapp ein Jahr jüngere Grieche für sich zu entscheiden. Die Rollen scheinen also klar verteilt zu sein. Doch Fritz hat an der diesjährigen Ausgabe der Australian Open bewiesen: Mit dem US-Amerikaner ist zu rechnen.