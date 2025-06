Legende: Hat im Vorfeld mit Alcaraz trainiert Novak Djokovic reiste früh nach London, um sich vorzubereiten. imago images/Anadolu Agency

Novak Djokovic kam als Erster. Noch vor Carlos Alcaraz, dem Spieler der Stunde. Kurz blickte der Serbe zu Boden, als er den heiligsten aller Rasenplätze betrat, dann liess er den Blick über den Centre Court schweifen und lächelte zufrieden. Hier in Wimbledon, in der «Kathedrale des Tennis», rechnet sich Djokovic auf der Zielgeraden seiner Karriere die grösste Chance auf einen weiteren Grand-Slam-Titel aus. Es könnte seine letzte sein.

Das Ende ist nicht mehr weit entfernt, das weiss auch Djokovic. Nach seinem Halbfinal-Aus in Roland Garros sagte der 38-Jährige: «Das kann der letzte Match gewesen sein, den ich jemals hier gespielt habe.» Er fügte hinzu: «Ich weiss es nicht. 12 Monate sind in dieser Phase meiner Karriere eine lange Zeit.» Und daher will Djokovic die Turniere, die ihm auf der Profitour bleiben, bestmöglich nutzen. «Wimbledon ist das Lieblingsturnier meiner Kindheit», sagte er, «ich werde alles tun, um mich dafür vorzubereiten.»

Training mit dem Titelverteidiger

Am Donnerstag trainierte er 45 Minuten lang mit Alcaraz auf dem unberührten Rasen unter dem geschlossenen Dach des Centre Courts. Dem Titelverteidiger aus Spanien gebührt die Ehre des ersten Trainings, er suchte sich Djokovic als Partner aus. Angereist war der schon Tage zuvor, als Erster, noch bevor die Trainingsplätze im Aorangi Park im Norden der Anlage an der Church Road bevölkert waren.

Beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres gehen sich die beiden vorerst aus dem Weg. Sie könnten erst im Final aufeinandertreffen – so wie in den letzten beiden Jahren. 2023 hatten sie sich einen epischen Fünfsätzer mit dem besseren Ende für den Spanier geliefert, im Vorjahr unterlag Djokovic klar in 3 Sätzen.

In der ersten Runde trifft der Serbe auf den Franzosen Alexandre Muller (ATP 40). Die Grand Slams sind seine Bühne, hier fühlt sich Djokovic besonders wohl, hier will er seinen letzten sportlichen Traum verwirklichen und als erster Spieler 25 Titel in Melbourne, Paris, London und New York gewinnen. Bisher teilt sich der 38-Jährige den Rekord mit der Australierin Margaret Court.

Auf 8 Millimeter zum 8. Triumph?

Die letzten sechs Grand-Slam-Titel teilten sich Alcaraz (3) und Jannik Sinner (3) auf. Djokovic stand nur noch einmal im Final – im vergangenen Jahr in Wimbledon. Dennoch fühlt er sich bereit, die beiden Überflieger der neuen Generation herauszufordern, vor allem in Wimbledon, wo er 7 Mal triumphiert hat und nur einen Erfolg hinter Rekordsieger Roger Federer liegt.

Djokovic kennt das auf 8 Millimeter getrimmte Gras wie kein anderer im Feld, hier kann er seine Stärken besser ausspielen als auf Hartplatz oder Sand. In diesem Jahr wirkt er bereit für den Tanz. Es könnte sein letzter sein.

Wimbledon