«Zu guter Letzt möchte ich mir selbst danken, dass ich an mich selbst glaube, immer hundert Prozent gebe. Dass ich versuche, jeden Tag besser zu werden als Person und Spielerin, auch wenn es hart ist. Und dass ich daran glaube, dass ich es schaffen kann, gegen so viele Dämonen in mir anzukämpfen», sagte Mirra Andrejewa nach ihrem Premieren-Grand-Slam-Sieg bei den French Open.

Ein «Running Gag» mit Bedeutung

Die Selbst-Danksagung hat sie sich bei Rapper Snoop Dogg abgeschaut, der 2018 bei der Aufnahme in den «Hollywood Walk of Fame» ähnliche Worte gewählt hatte. Immer wieder hatte dies Andrejewa zuletzt bei Dankesreden gemacht, vom Sponsor wurde der Spruch schon auf ihre Trainerjacke gedruckt. Was mittlerweile zu einem «Running Gag» geworden ist, lässt aber gleichzeitig auch tief blicken.

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«Nur ich weiss, wie schwer es für mich war und wie nervös ich war während der zwei Wochen», sagte Andrejewa weiter. So souverän und entschlossen sie im Final gegen die polnische Aussenseiterin Maja Chwalinska auftrat, so oft hatte sie in der Vergangenheit auch schon den Faden und am Ende auch die Nerven verloren. So auch in Paris.

Noch vor 12 Monaten sah es anders aus ...

Rückblende: Vor zwölf Monaten qualifizierte sich Andrejewa bei den French Open für die Viertelfinals. Ihre Gegnerin? Die damals völlig unbekannte Französin Loïs Boisson. Es entwickelte sich eine denkwürdige Partie, in der Andrejewa im Hexenkessel zwischenzeitlich völlig neben der Spur war. So feuerte sie unter anderem einen Ball in die Zuschauerränge und bat ihre Mutter wenig später unter Tränen, das Stadion zu verlassen. Das Spiel verlor die damals 18-Jährige in zwei Sätzen.

Diese Episode ist kein Einzelfall, immer wieder verlor Andrejewa auf ihrem Weg an die Weltspitze die Contenance. An diesem Samstagnachmittag war davon auf dem Court Philippe Chatrier aber nichts zu spüren. Die Emotionen sparte sich die Weltnummer 8 für nach dem Spiel auf.

Andrejewa ist die jüngste Siegerin von Roland Garros seit Monica Seles, die 1992 als 18-Jährige bereits ihren Paris-Hattrick perfekt gemacht hatte. Es ist nach diesem reifen Auftritt davon auszugehen, dass auch die Russin noch weitere Grand-Slam-Trophäen sammeln wird.