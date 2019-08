Belinda Bencic (WTA 12) bezwingt Alizé Cornet (WTA 64) in der 2. Runde der US Open mit 6:4, 1:6, 6:2.

Im 2. Satz zieht die Ostschweizerin eine rabenschwarze Phase ein, fängt sich danach aber wieder.

In der 3. Runde kommt es für die Schweizerin zum Premierenduell mit der Estin Anett Kontaveit (WTA 21).

Zum Schluss konnte Belinda Bencic gar noch ihre Nerven schonen: Nachdem sich Alizé Cornet im Entscheidungssatz beim Stand von 2:5 aus ihrer Sicht einen Doppelfehler geleistet hatte, kam die Schweizerin zu ihrem 1. Matchball. Einen Ballwechsel musste Bencic danach aber nicht mehr spielen. Der Französin unterlief tatsächlich erneut ein Doppelfehler.

Nach 2:08 Stunden stand Bencics Einzug in die 3. Runde damit fest. Dabei hatte die 22-Jährige nach ihrem Erstrundenspiel in Flushing Meadows noch gesagt, sie sei aufgrund ihrer in Cincinnati zugezogenen Fussverletzung «nicht bei 100 Prozent». Anzusehen war ihr dies am Donnerstag aber nicht.

Auch Bencic mit doppeltem Doppelfehler

Im 1. Satz war die Schweizerin über weite Strecken die bessere Spielerin auf dem Platz. Bencic servierte gut und kam zu mehreren Chancen auf einen Servicedurchbruch. Das Break gelang ihr schliesslich zum 5:4.

Danach zog die Weltnummer 12 aber eine schwache Phase ein. Am Anfang dieser Phase stand – wie bei Cornet am Ende der Partie – ein doppelter Doppelfehler, der Cornet das Break zum 3:1 einbrachte. Und das, nachdem Bencic zuvor bei eigenem Service praktisch keine Probleme bekundet hatte.

Der Französin gelang ein weiteres Break zum 5:1, womit der 2. Durchgang entschieden war. Im 3. Satz fing sich Bencic wieder und präsentierte sich zudem nervenstark. Nachdem sie das Break zum 3:1 geschafft hatte, geriet sie 0:40 in Rücklage, befreite sich aber mit 5 Punkten in Serie.

Premiere gegen Kontaveit

In der 3. Runde trifft Bencic auf Anett Kontaveit (WTA 21). Die 23-jährige Estin, die es dieses Jahr in Stuttgart bis in den Final geschafft hatte, hat sich in 3 Sätzen gegen Ajla Tomljanovic (WTA 47) durchgesetzt. Bencic und Kontaveit spielten noch nie gegeneinander.

