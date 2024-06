Zum ersten Mal seit 19 Jahren stehen sich im Final der French Open wieder zwei Debütanten gegenüber. 2005 war es, als sich letztmals zwei Spieler um den Titel in Roland Garros duellierten, die zuvor noch nie im Paris-Final gestanden hatten. Damals feierte der spätere Dominator Rafael Nadal gegen Mariano Puerta (ARG) seinen ersten Grand-Slam-Triumph.

Mit Carlos Alcaraz und Alexander Zverev kämpfen nun erneut zwei «Neulinge» um die Krone in Paris. Im Gegensatz zu Nadal und Puerta vor 19 Jahren haben der Spanier und der Deutsche allerdings schon Erfahrungen mit Major-Finals gesammelt. Alcaraz strebt in seinem 3. Grand-Slam-Endspiel den 3. Triumph an (nach den US Open 2022 und Wimbledon 2023). Zverev steht nach der Finalniederlage an den US Open vor 4 Jahren zum 2. Mal in einem Major-Final.

Wer triumphiert an den French Open? Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz % Alexander Zverev Alexander Zverev % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Im US-Open-Final war ich kein Kind mehr, aber ich war trotzdem irgendwie ein Küklein.

Und auf diese Niederlage in New York gegen Dominc Thiem (AUT) blickte Zverev vor dem grossen Showdown noch einmal zurück. «Da war ich kein Kind mehr, aber ich war trotzdem irgendwie ein Küklein», sagte der 27-Jährige. Seither habe er sich aber sportlich wie menschlich weiterentwickelt: «Ich hoffe, dass ich das am Sonntag auch auf dem Platz zeigen werde.»

Der Weltranglisten-4. könnte einer langen Durststrecke der Deutschen ein Ende bereiten. Seit 1996, als Boris Becker an den Australian Open triumphiert hatte, wartet Deutschland auf einen Grand-Slam-Sieg bei den Männern. «Ich werde mich gut vorbereiten und alles dafür tun, den Match zu gewinnen», verspricht Zverev.

01:52 Video Kratochvil: «Alcaraz mental im Vorteil» Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Alcaraz heimst weiteren Rekord ein

Zverevs Gegner Alcaraz (ATP 3) ist der jüngste Spieler der Geschichte, der auf Hartplatz, Rasen und Sand in einen Major-Final eingezogen ist. «Neue Rekorde zu brechen ist grossartig, das ist ein grosser Erfolg für mich», sagte Alcaraz. Und es ist ein Beweis dafür, dass der erst 21-Jährige auf allen Belägen bestechendes Tennis spielen kann.

Ich will meinen Namen neben all jenen Legenden auf der Siegerliste sehen, die dieses Turnier schon gewonnen haben.

Obwohl Alcaraz in Roland Garros zum ersten Mal im Final steht, hat er eine besondere Beziehung zu diesem Turnier: «Ich erinnere mich daran, wie ich jeweils nach der Schule nach Hause gerannt bin, um den Fernseher einzuschalten und die Spiele der French Open zu sehen.» Nun will er alles daransetzen, den Titel zu holen. «Ich will meinen Namen neben all jenen Legenden auf der Siegerliste sehen, die dieses Turnier schon gewonnen haben», so Alcaraz selbstbewusst.

