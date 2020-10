Schweizer Duell: Riedi und Stricker in Paris im Junioren-Final

Dominic Stricker greift an den French Open nach dem 3-Satz-Sieg gegen Juan Bautista Torres nach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den Junioren. In seinem 5. Einzel in Paris gab Stricker beim 6:0, 5:7, 6:0 erstmals einen Satz ab. Dennoch setzte er sich verdient durch.

Stricker auch im Doppel-Final Neben dem Einzel qualifizierte sich Dominic Stricker auch für das Endspiel in der Doppel-Konkurrenz bei den Junioren. Mit seinem italienischen Partner Flavio Cobolli entschied er den Halbfinal gegen eine französische Paarung im Champions-Tiebreak (10:6).

Gegen Torres, der tags zuvor im Viertelfinal mehr als doppelt so lange auf dem Platz gestanden und am letzten Wochenende mit seinem prominenten Landsmann Diego Schwartzman trainiert hatte, gab er im 1. Satz lediglich 6 Punkte ab. Auch den 3. Satz gewann er zu null.

Legende: Weiter überzeugend unterwegs in Paris Dominic Stricker. Freshfocus

Riedi ohne Probleme

Am Nachmittag hat auch der 2. Schweizer in den Halbfinals, Leandro Riedi, nachgezogen. Der an Nummer 8 gesetzte Zürcher setzte sich im Halbfinal gegen den Niederländer Guy Den Ouden mit 6:3, 6:1 durch. Für den deutlichen 2-Satz-Sieg brauchte Riedi nur etwas mehr als eine Stunde.

Während Riedi im 1. Durchgang dem Gegner noch ein Break hatte zugestehen müssen, war er danach stets am Drücker und durchbrach den Aufschlag von Den Ouden im 2. Satz insgesamt 3 Mal. Auf dem Weg in den Final musste Riedi bisher nur einen Satz abgeben.