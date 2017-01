Entfesselter Zverev eliminiert Murray

Nach Novak Djokovic (ATP 2) muss auch der Weltranglisten-Erste Andy Murray noch in der 1. Woche der Australian Open seine Koffer packen. Der Schotte unterliegt Mischa Zverev (De, ATP 50) in den Achtelfinals mit 5:7, 7:5, 2:6 und 4:6.

Sein jüngerer Bruder Alexander war am Samstag gegen Rafael Nadal schon nahe an der Sensation gewesen, verlor aber in 5 Sätzen gegen den Spanier. Nun sorgte Mischa Zverev für die grosse Überraschung in der Rod Laver Arena.

Der 29-jährige Deutsche wählte eine aggressive Strategie und stürmte weit über 100 Mal nach vorne ans Netz. Murray wackelte vor allem beim 2. Aufschlag (nur 34 Prozent Erfolgsquote).

« Ich habe wie im Koma Serve-and-Volley gespielt. » Alexander Zverev



Bei der Partie seines Bruders am Samstag habe er in der Box mitgefiebert. «Das war vielleicht nicht die beste Vorbereitung auf ein Spiel gegen Andy, aber es hat mich inspiriert. Und es ist für mich aufgegangen», so Zverev nach dem Spiel im Platzinterview.

Wie er gewonnen habe, wisse er selber nicht: «Ich habe wie im Koma Serve-and-Volley gespielt», meinte die Nummer 50 der Welt, die erstmals einen Grand-Slam-Viertelfinal erreichte.

Zverev wäre der nächste Gegner von Roger Federer, sollte sich der Schweizer in seinem Achtelfinal gegen den Japaner Kei Nishikori durchsetzen. Wen Zverev dabei favorisiert, ist klar: «Es wäre ein Traum, gegen Roger zu spielen. Er war mein Idol, als ich aufgewachsen bin.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.01.2017, 5:45 Uhr