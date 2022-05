Henri Laaksonen (ATP 96) gewinnt das wegen Regens vertagte Erstrundenspiel gegen den besser klassierten Pedro Martinez (ATP 43).

Der Schaffhauser dreht die Partie nach verlorenem Startsatz und gewinnt nach knapp vier Stunden 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:1) im Tiebreak.

In der 2. Runde wartet der 19-jährige Holger Rune (ATP 40) aus Dänemark.

Auch eine Nacht Pause hat Henri Laaksonen nicht stoppen können. Der Schweizer gewann seine Erstrundenpartie gegen Pedro Martinez trotz Regen-Vertagung in vier Sätzen und feierte gegen den Sandspezialisten damit einen schönen Erfolg.

Der Schaffhauser schaffte es, am Dienstag im 3. Satz dort weiterzumachen, wo er am Montagabend vor der Unterbrechung aufgehört hatte: Mit viel Kampf, einigen sehenswerten Punkten und einer Prise Glück. Nach einer 3:1-Führung musste er Martinez zwar noch einmal zum Ausgleich kommen lassen, breakte den Spanier dann aber erneut und verwandelte bei erster Gelegenheit zur 2:1-Satzführung.

Souverän im Tiebreak

Im 4. Durchgang entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit nur je einer Breakchance, die aber beide verwandelten. Die logische Folge war das Tiebreak. Dort liess Laaksonen seinem Gegner mit 7:1 keine Chance mehr.

Legende: Erfolgreich in Paris Henri Laaksonen. Keystone/EPA/MARTIN DIVISEK

Am Montag war Laaksonen der Start in die Partie noch gründlich missglückt. Der 30-Jährige musste sich bei erster Gelegenheit den Aufschlag abnehmen lassen und geriet früh mit 0:2 in Rücklage. Obwohl ihm das sofortige Rebreak gelang, war im 1. Durchgang nichts zu holen und 4 verlorene Games in Folge später war der Fehlstart Tatsache.

Jetzt gegen einen dänischen Youngster

Im hart umkämpften 2. Satz bewies der Schaffhauser seine Nervenstärke. Während Laaksonen seine einzige Breakchance nützte, wehrte er nicht weniger als 10 Breakmöglichkeiten seines spanischen Kontrahenten ab. Um den Satz aber nach Hause zu bringen, musste er lange kämpfen. Nach einem fast 15-minütigen Game nutzte Laaksonen seinen 7. Satzball zum Ausgleich.

Beim Stand von 2:0 im 3. Durchgang war dann wegen des Wetters Pause und Nachtruhe angesagt. Doch Laaksonen, der zuletzt noch 5 Erstrunden-Niederlagen in Folge eingezogen hatte, sollte das am folgenden Tag nicht hindern. In der zweiten Runde trifft er auf den erst 19-jährigen Holger Rune (ATP 40) aus Dänemark.