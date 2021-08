Legende: Hat in New York Grosses vor Novak Djokovic Keystone

Bei den Olympischen Spielen in Tokio scheiterte Novak Djokovic im Halbfinal an Alexander Zverev und blieb am Ende ohne Medaille. Den «Golden Slam» verpasste er in Japan vorzeitig. Doch an den US Open bietet sich dem Serben die Chance, mit dem Grand Slam 2021 dennoch Sport-Geschichte zu schreiben.

Nach den Siegen in Melbourne, Paris und Wimbledon würde Djokovic bei einem Triumph in New York alle 4 Grand-Slam-Titel auf sich vereinen. Eine Leistung, die seit 1969 (Rod Laver) kein Mann mehr geschafft hat.

Zudem würde der «Djoker» mit seinem 21. Major-Sieg auch seine beiden grössten Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal in dieser Statistik hinter sich lassen. Dafür nahm sich der 34-Jährige nach Olympia Zeit und verzichtete im August auf die ATP-1000-Turniere in Toronto und Cincinnati.

Apropos Federer und Nadal: Mit dem Schweizer und dem Spanier, sowie Vorjahressieger Dominic Thiem fehlen drei prominente Namen im Draw für das letzte Major-Turnier des Jahres. Das Trio ist verletzt und wird erst 2022 wieder um Grand-Slam-Meriten kämpfen können.

Ungute Erinnerungen an New York

Für viele Kenner, allen voran ESPN-Experte John McEnroe, ist deshalb klar: Der Sieg im «Big Apple» führt nur über den 34-Jährigen. «Für mich heisst es Djokovic gegen den Rest des Feldes. Aber es gibt einen Grund, warum seit mehr als 50 Jahren keiner mehr den Grand Slam geschafft hat. Es ist einfacher gesagt als getan», erklärte Amerikaner gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Doch nicht alle Vorzeichen sprechen für die Nummer 1 der Welt, denn New York ist nicht unbedingt sein Lieblingsturnier:

Djokovic gewann zwar 8 der letzten 12 Grand-Slam-Events – dabei aber nur 1 Mal die US Open.

8 Mal stand der Serbe in New York schon im Final, «nur» 3 Mal gewann er ihn auch.

Auch die jüngsten Erinnerungen werden nicht die besten sein: 2020 wurde der «Djoker» disqualifiziert, nachdem er im Achtelfinal gegen Pablo Carreño Busta verärgert einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen hatte.