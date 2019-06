Legende: Feierte einen problemlosen Sieg Rafael Nadal. imago images

Nadal gewinnt glatt

Rafael Nadal hat den Einzug in den Viertelfinal problemlos geschafft. Der Mallorquiner schlug den Argentinier Juan Ignacio Londero in 2:13 Stunden mit 6:2, 6:3, 6:3. Im Viertelfinal trifft der 11-fache French-Open-Sieger entweder auf Kei Nishikori oder Benoît Paire. Die Partie zwischen dem Japaner und dem Franzosen musste beim Stand von 6:2, 6:7, 6:2 für Nishikori abgebrochen werden.

Stephens besiegt Muguruza

Im Frauen-Tableau bleibt Vorjahresfinalistin Sloane Stephens (WTA 7) im Rennen. Die Amerikanerin setzte sich gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza (WTA 19), die Roland Garros 2016 gewann, nach 1:3-Rückstand noch sicher mit 6:4, 6:3 durch und trifft nun auf Johanna Konta (WTA 26). Diese erreichte dank dem 6:2, 6:4 gegen Bencic-Bezwingerin Donna Vekic (WTA 24) als erste Britin seit 1983 die Runde der letzten 8.

Vondrousova gibt nur zwei Games ab

Marketa Vondrousova steht erstmals in einem Grand-Slam-Viertelfinal. Die Tschechin schlug die an Nr. 12 gesetzte Lettin Anastasija Sewastowa in Paris glatt mit 6:2, 6:0. Als 17-Jährige sorgte sie vor zwei Jahren für Aufsehen, als sie als Qualifikantin das WTA-Turnier in Biel gewann. Im French-Open-Viertelfinal trifft die Nummer 38 der Welt auf die Kroatin Petra Martic, die Kaia Kanepi (Est) in 2:12 Stunden niederrang.

