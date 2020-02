Sofia Kenin gewinnt den Final der Australian Open gegen Garbiñe Muguruza mit 4:6, 6:2, 6:2.

Nach 2:03 Stunden endet die Partie mit einem Doppelfehler.

Für die 21-jährige US-Amerikanerin ist es der erste Grand-Slam-Titel.

Nie hatte es Sofia Kenin an einem Grand-Slam-Turnier zuvor über die 4. Runde hinaus geschafft. In Melbourne liess sich die US-Amerikanerin von nichts und niemandem stoppen – auch nicht von einer wiedererstarkten Garbiñe Muguruza. Nach 2:03 Stunden und dem insgesamt 8. Doppelfehler der Spanierin schlug Kenin die Hände ungläubig vors Gesicht. Ihr erster Major-Triumph war Tatsache.

Bestes Tennis im wichtigsten Moment

Dabei schien das Pendel im 3. Satz zunächst in Muguruzas Richtung auszuschlagen. Die 26-Jährige erarbeitete sich beim Stand von 2:2 gleich 3 Breakchancen in Serie. Eine echte Chance bot sich der Spanierin kurz darauf jedoch nicht. Mit 2 Rückhand- und einem Vorhand-Winner machte Kenin sämtliche Breakbälle zunichte und brachte ihren Service doch noch durch. Es sollte die Schlüsselszene eines attraktiven Finals sein.

Denn die abgewehrten Breakchancen hinterliessen bei Muguruza Spuren. Die zweifache Grand-Slam-Siegerin hielt dem Druck nicht Stand und kassierte den vorentscheidenden Servicedurchbruch zum 2:4. Von diesem Schlag erholte sich Muguruza nicht mehr.

Viele lange Ballwechsel

Im 1. Durchgang hatte die Spanierin noch die Oberhand behalten. Doch je länger die Partie dauerte, desto solider agierte Kenin von der Grundlinie aus. Sie zwang Muguruza immer öfter in längere Rallies, die Kenin in den meisten Fällen für sich entscheiden konnte. Den 2. Durchgang holte sich die in Russland geborene Amerikanerin folgerichtig mit 2 Breaks mit 6:2.

Jüngste Siegerin seit 12 Jahren

Mit erst 21 Jahren und 80 Tagen ist Kenin die jüngste Australian-Open-Siegerin seit Maria Scharapowa 2008 und die 8. neue Grand-Slam-Siegerin in den letzten 3 Jahren. Dank ihrem grössten Erfolg der Karriere wird sie in der Weltrangliste am Montag bis auf Rang 7 vorstossen, als jüngste Amerikanerin seit 1999.

Für die ungesetzte Muguruza, die wieder in die Top 20 zurückkehren wird, war es im 4. Major-Final die 2. Niederlage. 2016 hatte sie am French Open in Paris, 2017 in Wimbledon triumphiert.

