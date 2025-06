Leandro Riedi übersteht in Wimbledon etwas überraschend die Qualifikation. Dominic Stricker und Céline Naef bleiben hängen.

Nur Riedi schafft in Wimbledon den Sprung ins Hauptfeld

Erstmals an Major-Turnier

Legende: Schrei der Erlösung Leandro Riedi jubelt nach dem Einzug ins Hauptfeld von Wimbledon. Keystone/Peter Klaunzer

Leandro Riedi bestreitet nächste Woche sein erstes Grand-Slam-Turnier. Der 23-jährige Zürcher überstand auch die 3. Qualifikationsrunde für Wimbledon. Gegen den Briten Hamish Stewart siegte er mit 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

Riedi, der nach zwei Knieverletzungen nur noch die Nummer 506 der Welt ist, durfte dank eines geschützten Rankings in der Qualifikation an den Start gehen. Dort traf er zum Abschluss auf den 44 Plätze schlechter klassierten Schotten Stewart, der von den Organisatoren eine Wildcard erhalten hatte.

Im letzten Jahr hatte Riedi den Einzug ins Hauptturnier durch eine Fünfsatz-Niederlage (nach 2:0 Satzvorsprung) gegen den Australier Alex Bolt noch knapp verpasst.

Stricker und Naef scheitern

Dominic Stricker (ATP 244) und Céline Naef (WTA 178) hingegen haben den Sprung ins Hauptfeld des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres verpasst. Stricker unterlag Shintaro Mochizuki (JPN/ATP 146) in 2:35 Stunden mit 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 4:6.

Naef blieb einen Tag nach ihrem 20. Geburtstag in der letzten Qualifikationsrunde mit 3:6, 3:6 an der Amerikanerin Taylor Townsend (WTA 98) hängen. Die Schwyzerin war die letzte von ursprünglich sieben angetretenen Schweizerinnen in der Qualifikation.