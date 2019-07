Erstmals in der 3. Runde

Viktorija Golubic (WTA 81) schlägt Julija Putinzewa (WTA 39) in der 2. Runde mit 6:4, 7:6.

Damit steht die Zürcherin erstmals in der 3. Runde von Wimbledon.

Dort trifft sie auf Dajana Jastremska (WTA 35).

Als Viktorija Golubic im 2. Satz mit 3:5 im Hintertreffen lag, deutete vieles auf einen entscheidenden Durchgang hin. Golubics Gegnerin Julija Putinzewa hatte soeben das Break realisiert und war 3 Punkte vom Satzausgleich entfernt. Das Momentum schien auf die Seite der für Kasachstan spielenden Russin gekippt.

Im Tiebreak mit den besseren Nerven

Doch Golubic kämpfte sich unbeeindruckt vom einmal mehr divenhaften Auftritt Putinzewas zurück, sicherte sich umgehend das Rebreak und verwickelte ihre Kontrahentin in ein Tiebreak.

In diesem bewahrte die Zürcherin in den entscheidenden Momenten die Nerven und brachte Putinzewa auf der anderen Seite mit ihren präzisen Vorhand-Bällen zur Verzweiflung. Nach 1:40 Stunden und einer zu langen Vorhand der Russin war der Sieg von Golubic in trockenen Tüchern.

Erstmals in Runde 3

Der erstmalige Einzug in die 3. Runde an einem Grand-Slam-Turnier war hochverdient. Schon im Startdurchgang hatte Golubic das Geschehen über weite Strecken im Griff gehabt.

Nach dem Break zum 3:2 musste sich die Schweizerin zwar prompt selbst den Service abnehmen lassen. Doch wie etwas später im Match liess sie sich davon nicht aus der Bahn bringen.

In der nächsten Runde wartet nun Dajana Jastremska (WTA 35). Gegen die 19-jährige Ukrainerin hat Golubic beide bisherigen Duelle verloren.

Resultate Tableau Frauen

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 03.06.2019, 12:05 Uhr