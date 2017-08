«Extrem coole Erfahrung»: Federer trainiert im Central Park

Roger Federer hat seinen spielfreien Tag genutzt, um eine spezielle Trainingseinheit zu absolvieren. Der Schweizer trainierte auf einem öffentlichen Tennisplatz im Central Park.

Dass die Tennisfans an einem Turnier den Stars beim Training zuschauen können, ist eigentlich nicht aussegerwöhnlich. Doch in der Regel ist dies auf der Anlage möglich, wo das Turnier stattfindet.

« Eine extrem coole Erfahrung. » Roger Federer

über das Training im Central Park

Roger Federer machte in New York eine Ausnahme und suchte sich einen speziellen Platz für die Trainingseinheit an seinem spielfreien Tag aus. Der fünffache US-Open-Champion reiste am Mittwoch nicht nach Flushing Meadows – er trainierte auf einem öffentlichen Tennisplatz im Central Park.

Federer wünschte sich einen Tennisplatz nahe des Hotels

Laut Sports Illustrated habe Federer die Verantwortlichen der US Open darum gebeten, ihm einen Tennisplatz in der näheren Umgebung seinen Hotels, das in Manhattan liegt, zu organisieren. Mit der Hilfe des früheren Profis Eric Butorac und ein paar extra Bodyguards wurde Übungseinheit im Central Park möglich.