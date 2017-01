«Facebook live»: Bürer/Günthardt blicken in die Tennis-Kugel

Heute, 10:01 Uhr

Wer setzt sich im Schweizer Duell in Melbourne durch? Wer gewinnt das Turnier? Was macht ihr in Melbourne sonst noch? – Fragen über Fragen, SRF-Kommentator Stefan Bürer und SRF-Experte Heinz Günthardt liefern bei «Facebook live» Antworten.

Ein paar Auszüge aus dem «Facebook live»: « Federer - Wawrinka: Diesen Match muss man gesehen haben! » Heinz Günthardt

« Bei Federer überrascht mich nichts mehr. Höchstens, dass er so schnell schon wieder so gut ist. » Stefan Bürer

« Wenn die Partie länger dauern sollte, dann wird Stan gewinnen. » Heinz Günthardt

« Die Chance ist gross, dass ein Schweizer das Turnier gewinnt – ausser wenn Nadal in den Final kommt... dann wirds schwierig. » Stefan Bürer



jäg