Federer am Sonntagmorgen – Wawrinka in der Nacht

Roger Federer wird an den Australian Open die Achtelfinal-Partie gegen Kei Nishikori am Sonntag in der Nightsession bestreiten. Etwas früher muss Stan Wawrinka ran.

Roger Federer kommt an den Australian Open bereits zum 3. Mal in den Genuss einer Nightsession. Der 17-fache Grand-Slam-Champion bestreitet seine Achtelfinal-Partie gegen den Japaner Kei Nishikori am Sonntagmorgen ab 9 Uhr Schweizer Zeit in der Rod Laver Arena.

Etwas früher ist Stan Wawrinka in der Margaret Court Arena, dem zweitgrössten Stadion in Melbourne, im Einsatz. Die Partie gegen Andreas Seppi aus Italien beginnt in der Nacht um 4 Uhr. Vor Wawrinka-Seppi finden noch 2 Doppelpartien statt.

Die Spiele von Federer und Wawrinka können Sie live auf SRF zwei sowie im Stream auf der Sportapp oder im Web mitverfolgen.

Das Programm in der Rod Laver Arena (Schweizer Zeit):