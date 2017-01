Federer erneut in der Night-Session

Der Viertelfinal zwischen Roger Federer und Mischa Zverev an den Australian Open findet am Dienstagmorgen um 09:00 Uhr Schweizer Zeit statt. Stan Wawrinka spielt schon etwas früher.

Zusatzinhalt überspringen Tennis live auf SRF SRF zwei überträgt den Viertelfinal Federer - Zverev am Dienstag live. Ab 09:00 Uhr Schweizer Zeit geht die Übertragung los – auch zu sehen hier im Livestream.

Zum 4. Mal bei seinem 5. Einsatz spielt Roger Federer an den Australian Open am Dienstag in der Night Session. Er tritt morgens um 09:00 Uhr Schweizer Zeit zu seinem Viertelfinal gegen den Deutschen Mischa Zverev an.

Halbfinal Wawrinka - Federer?

Bereits zuvor, gegen 05:00 Uhr Schweizer Zeit, ist Stan Wawrinkas Partie gegen Jo-Wilfried Tsonga angesetzt, ebenfalls in der Rod Laver Arena. Falls beide gewinnen, würden sie im Halbfinal am Donnerstag aufeinandertreffen.