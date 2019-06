Roger Federer wollte eines sofort klargestellt haben: «Wenn du auf Sand etwas erreichen willst, wirst du früher oder später auf Rafa treffen. Hätte ich das vermeiden wollen, hätte ich nicht wieder auf Sand gespielt. Ich freue mich sehr, gegen ihn anzutreten.»

Die Vergangenheit spricht allerdings nicht für den 37-Jährigen. Federer hat sämtliche 5 Duelle gegen Nadal in Paris verloren, 2008 gewann er im Final gar nur vier Games. Auf Sand lautet die vernichtende Bilanz 2:13. Der letzte Sieg des Schweizers liegt 10 Jahre zurück (2009 in Madrid).

Federers Renaissance

Und doch schwingt bei Federer die Hoffnung mit, dass in diesem Jahr alles anders sein könnte. Er, der grosse Aussenseiter, geht gemäss eigener Aussage ohne jeglichen Druck in diese Partie. Seine Erwartungen habe er mit dem Halbfinaleinzug bereits übertroffen.

Ausserdem hat Federer nun zwei Tage Zeit, um mit einem Linkshänder zu trainieren. Und: Er hat die letzten 5 Spiele gegen Nadal allesamt gewonnen – so viele wie nie zuvor am Stück.

Last but not least kann der Sieger von 2009 auf die Unterstützung des französischen Publikums zählen. Was hier seit Turnierbeginn los ist, berührt selbst den so erfolgsverwöhnten Baselbieter. Die «Roger, Roger-Sprechchöre» bei seinen Matches sind nur ein Beweis dafür, dass Federer bei den Fans die unumstrittene Nummer 1 ist.

Nadals Langlebigkeit

Während Federer auf Sand zu neuer Stärke gefunden hat, beweist Nadal altbekannte. Er pflügt mit einer Leichtigkeit durchs Feld, die selbst für den Spanier bemerkenswert ist. Es winkt der sage und schreibe 12. French-Open-Titel.

Dafür muss er im Halbfinal nun einen Aussenseiter ausschalten. Was die ganze Sache etwas komplizierter macht: Dieser Aussenseiter heisst Roger Federer.

Einige Zahlen zum Giganten-Duell

Roger Federer

Rafael Nadal

Anzahl Titel

101

81 Titel 2019

2 1

Siege/Niederlagen 2019

22-3 25-5 Head-to-Head

15 23 Bilanz auf Sand

2 13 Bilanz in Paris

0 5

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 4.6.19, 14 Uhr