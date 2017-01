Federer im 18. Himmel!

Roger Federer krönt sein fabelhaftes Comeback mit dem Gewinn der Australian Open. Im Final von Melbourne besiegt er Rafael Nadal in 5 Sätzen und schreibt Geschichte.

Der Matchball zu Titel Nr. 18! 1:10 min, vom 29.1.2017

Federer gewinnt mit 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

18. Grand-Slam-Titel für den Schweizer

Um 23:13 Uhr Ortszeit reisst Federer die Arme in die Höhe. Es ist geschafft: Nach 3 erfolglosen Final-Anläufen in Wimbledon seit dem letzten Grand-Slam-Sieg an gleicher Stätte 2012 feiert der doch noch den ersehnten 18. Triumph. Mit 35 Jahren. Beim ersten Turnier nach einer halbjährigen Verletzungspause. Und gegen seinen ewigen Rivalen Rafael Nadal. Eine unglaubliche Geschichte.

Das 35. Duell wird in einem dramatischen Showdown entschieden. Nach 4 Sätzen mit jeweils klarem Dominator entscheidet der 5. Umgang über den Ausgangs des historischen Matches.

Der dramatische 5. Satz

Es wird ein veritabler Krimi. Federer nimmt zuvor ein Medical Timeout. Wie fit ist der Schweizer? Darüber wird er erst später etwas sagen, vielleicht. Es beginnt nicht gut für Federer. Er kassiert gleich das Break. Doch dem Baselbieter eröffnen sich Breakchancen im Minutentakt. Doch unter Druck spielt Nadal oft am besten. Das weiss Federer. Nur ändern kann er daran zunächst nichts.

Gleich 5 Mal löst sich Nadal aus der Bedrängnis. Dann macht er den Fehler. Es steht 3:3. Die Hoffnung kehrt zurück. Federer führt 40:0 bei Aufschlag Nadal. Der 30-Jährige kommt zurück. Federer gewinnt den längsten und wohl besten Ballwechsel der Partie (26 Mal fliegt der Ball über das Netz). Dann gelingt Nadal ein Ass. Federer holt das Break doch noch, schlägt bei 5:3 zum Sieg auf, liegt plötzlich wieder 15:40 zurück. Dann der erste Matchball. Dann der zweite Matchball. Federers Vorhand segelt auf die Linie. Das Hawk-Eye macht den 18. Major-Titel des Schweizers amtlich.

18:14 statt 17:15

Aus dem 35. Duell geht Federer zum 12. Mal als Sieger vom Platz. Es muss Balsam auf seine Seele sein. Er weint Tränen. Es sind Tränen des Glücks. Nicht wie nach der bitteren Niederlage

Der 3. Sieg im 9. Grand-Slam-Endspiel gegen seinen grössten Widersacher (erstmals ausserhalb von Wimbledon) ist an Wichtigkeit wohl kaum zu überbieten. Denn Federer schafft in Sachen GS-Titel eine vielleicht entscheidende Distanz. Nadal hätte auf 15:17 verkürzen können und hätte womöglich wieder auf den Rekord des Schweizers geschielt.

