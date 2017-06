Federer: «Man bewegt sich wie auf Eiern»

Heute, 13:34 Uhr

Keine Unterlage im Tennis ist so speziell wie Rasen. Doch was macht die grüne Unterlage, auf der ab nächster Woche im Wimbledon gespielt wird, so einzigartig? Roger Federer und Heinz Günthardt erklären.

Federer und Günthardt erklären das Rasentennis 3:04 min, aus sportaktuell vom 28.6.2017 Nur wenige Turniere im Kalenderjahr werden auf Rasen gespielt. Mit Wimbledon wird der aber wohl bedeutendste Event auf der grünen Unterlage ausgetragen. Der siebenfache Wimbledon-Sieger Roger Federer und SRF-Experte Heinz Günthardt erklären, worauf man auf Rasen speziell achten muss. DIE BEINARBEIT – Federer: «Man muss auf eine andere Art bremsen, sonst rutscht man aus. Dementsprechend muss man vorsichtiger spielen, man bewegt sich wie auf Eiern.»

fel