Federer vor US Open auf Kurs: «Bin im Fahrplan»

Nach seinen Rückenproblemen beim Turnier in Montreal stand ein Fragezeichen hinter der Gesundheit Roger Federers. Der Baselbieter gab nun offiziell Entwarnung.

Federer spricht über seine körperliche Verfassung 0:32 min, vom 23.8.2017

Die wichtigsten Aussagen von Federer zu seinem Gesundheitszustand:

« Es war eine harte Woche, weil die Rückenprobleme manchmal nicht über Nacht weggehen. Vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht, wo ich stehen werde. »

« Ich machte viele Reha-Übungen. Nun kann ich wieder normal gehen. »

« Ich stehe seit 3 Tagen wieder auf dem Trainingsplatz. Ich bin im Fahrplan. »

Die US Open starten am kommenden Montag. Am Freitag findet die Tableau-Auslosung statt.