Federer vs. Nadal in Paris

Roger Federer gegen Rafael Nadal – der French-Open-Halbfinal 2019 ist das 6. Duell in Paris zwischen den beiden. Zu mehr als einem Satzgewinn reichte es Federer gegen den 11-fachen Turniersieger in Paris bisher in keinem Match. Ein Rückblick auf die bisherigen Spiele:

Halbfinal 2005: Ein wegweisender Match

Die erste Begegnung auf Grand-Slam-Stufe: Federer, Nummer 1 der Welt, traf auf Shootingstar Nadal, der am gleichen Tag seinen 19. Geburtstag feierte. Der Spanier hatte zuvor die Konkurrenz bei den Sandturnieren weggefegt. Nadal gelang der Coup: Er besiegte Federer im Halbfinal in 4 Sätzen (6:3, 4:6, 6:4, 6:3) und gewann anschliessend Roland Garros gleich bei seinem Debüt.

Final 2006: Erstes Major-Final-Duell

Nadal, mittlerweile der König auf Sand, liess sich nicht von einem fantastischen ersten Satz seines Gegners beeindrucken. Er gewann die drei nächsten Durchgänge, obwohl der 4. Satz eng verlief. Im Tiebreak stellte Nadal den Titel sicher. 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) war das Schlussresultat.

Final 2007: Nadals dritter Streich in Folge

Federer hatte zuvor in Hamburg Nadals Rekordserie von 81 Matchgewinnen auf Sand beendet. Doch in Paris blieb es beim Alten: Nadal siegte wieder in 4 Sätzen mit 6:3, 4:6, 6:3 und 6:4. Erneut verwehrte er Federer dessen Karriere-Slam.

Final 2008: Die Demütigung

Der deutlichste Match: Nadal liess Federer keine Chance. Nach nur 107 Minuten stand das 6:1, 6:3, 6:0 fest. Es war der kürzeste French-Open-Final seit 1980 und eine der deutlichsten Niederlagen in Federers Karriere. Vier Wochen später musste sich der Baselbieter erstmals auch in Wimbledon dem Spanier geschlagen geben. Nadal enttrohnte ihn kurz darauf auch in der Weltrangliste und beendete Federers Regentschaft von 237 Wochen am Stück.

Final 2011: Federers verpasste Chance?

Federer konnte diesen Final gestärkt angehen. Im Halbfinal hatte er mit einer Meisterleistung Novak Djokovics Siegesserie von 43 Matches beendet. Zudem klebte an ihm nach dem French-Open-Triumph 2009 nicht mehr der Nimbus des Unvollendeten. In der Tat legte er im Final gegen Nadal stark los, hatte einen Ball zur Satzführung, den er mit einem Stoppball um Zentimeter vergab. Nadal drehte den Startsatz noch; Federer gewann nur den 3. Durchgang. 7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:1 war das Schlussverdikt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 04.06.2019, 14:00 Uhr.