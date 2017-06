Federers erste Wimbledon-Hürde heisst Dolgopolow

Roger Federer bekommt es in London in Runde 1 mit dem Ukrainer Alexandr Dolgopolow (ATP 84) zu tun. Stan Wawrinka startet gegen Eastbourne-Halbfinalist Daniil Medwedew (ATP 52).

Gegen Dolgopolow hat Federer erst 3 Partien bestritten. Sämtliche Begegnungen – zuletzt an den Australian Open 2016 – entschied der Schweizer für sich. Dabei konnte der Ukrainer keinen einzigen Satz gewinnen. An den diesjährigen French Open scheiterte Dolgopolow in Runde 2 an Stan Wawrinka.

Dolgopolow war in der Weltrangliste einst auf Platz 13 klassiert. Aufgrund diverser Verletzungen fiel der 28-Jährige jedoch kontinuierlich zurück. Zurzeit ist er die Nummer 84.

Kein Losglück für Wawrinka

Einen tückischen Gegner bekam Stan Wawrinka zugelost. Mit Medwedew trifft der Romand auf einen formstarken Spieler. Der 21-jährige Russe erreichte vergangene Woche im Queen's Club den Viertelfinal, aktuell steht Medwedew beim Turnier in Eastbourne gar im Halbfinal. Gegeneinander haben die Beiden noch nie gespielt.

Schweizer Final möglich

Vorausgesetzt, das Turnier verläuft nach Setzliste würde Federer in einem potenziellen Viertelfinal auf Milos Raonic (ATP 7) treffen. Im Halbfinal könnte es zum Duell mit Novak Djokovic (ATP 4) kommen.

Wawrinka befindet sich in der anderen Tableauhälfte. Im Viertelfinal droht dem Romand ein Aufeinandertreffen mit der Weltnummer 1 Andy Murray. Im Halbfinal könnte es zur French-Open-Final-Reprise gegen Rafael Nadal (ATP 2) kommen. Ein Schweizer Duell zwischen Federer und Wawrinka ist erst im Endspiel möglich.

PROJECTED QUARTER-FINALS



Murray v Wawrinka

Nadal v Cilic

Raonic v Federer

Thiem v Djokovic#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) 30. Juni 2017

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 20.6.2017, 22:30 Uhr