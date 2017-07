Federers Kaltblütigkeit in den Wimbledon-Halbfinals

Roger Federer spielt auf dem «heiligen Rasen» zum 12. Mal um den Einzug ins Endspiel. Wir haben 5 Wimbledon-Halbfinals von ihm rausgepickt. Bis auf eine Ausnahme war die Leistung des «Maestros» tadellos.

Federer steht vor seinem 12. Wimbledon-Halbfinal: Erstaunlicherweise erreichte er den Major-Bestwert nicht an seinem Lieblingsturnier. In Melbourne kämpfte der «Maestro» zwischen 2004 und 2017 schon 13 Mal um den Einzug ins Endspiel.

Erstaunlicherweise erreichte er den Major-Bestwert nicht an seinem Lieblingsturnier. In Melbourne kämpfte der «Maestro» zwischen 2004 und 2017 schon 13 Mal um den Einzug ins Endspiel. Erfolgsquote zum Ersten: 91 Prozent. Von bislang 11 Halbfinals verlor der Baselbieter einzig das Vorjahres-Duell gegen Milos Raonic.

Von bislang 11 Halbfinals verlor der Baselbieter einzig das Vorjahres-Duell gegen Milos Raonic. Erfolgsquote zum Zweiten: 63 Prozent. Bei bislang 19 Starts an der «Church Road» preschte der Schweizer ein Dutzend Mal in den Halbfinal vor, zuletzt wieder 4 Mal in Serie.

Die Premiere: 2003 vs. Roddick

Von wegen «Aller Anfang ist schwer»: In seinem ersten Grand-Slam-Halbfinal überhaupt weist der damals 21-Jährige Andy Roddick in die Schranken – und stürmt hinterher weiter zur Titelpremiere. Der Baselbieter ist dem US-Boy in allen Belangen überlegen. Er kassiert nicht ein Break und hat nach 1:43 Stunden bereits wieder Feierabend.

« Immerhin hatte ich den besten Platz im Stadion, um Federers Tennis nahe der Perfektion zu bewundern. » Jonas Björkman

Klarster Halbfinal-Verlierer

Der Quickie: 2006 vs. Björkman

Bei der nur 77 Minuten dauernden Gala gesteht Federer dem Schweden lediglich 4 Games zu. «Am meisten Eindruck machte mir, welche Power er in engen Situationen entwickelt», anerkennt der Verlierer. Frustriert ist Björkman ob der Lektion nicht, er nimmt sie mit Humor: «Immerhin hatte ich den besten Platz im Stadion, um Federers Tennis nahe der Perfektion zu bewundern.»

Der Kracher: 2007 vs. Gasquet

Nicht die Affiche gegen Richard Gasquet, sondern Federers Aufschlagsleistung ist in diesem Halbfinal ein Kracher. Der «Maestro» schlägt 20 Asse – so viele wie noch nie in einer Wimbledon-Vorschlussrunde. Und: Er produziert keinen Doppelfehler, das ist ihm immerhin schon 5 Mal gelungen. Sein Widersacher kommt zwar zu 3 Breakchancen, der Favorit gibt seinen Aufschlag aber nie ab.

Die «engsten Kisten»: 2005 vs. Hewitt und 2012 vs. Djokovic

Bei seinen 10 Siegen war Federer noch nie in einen Marathon verwickelt. Erst einmal muss er über 4 Sätze: vor 5 Jahren gegen Novak Djokovic. In dieser Begegnung machen 12 Punkte (114:102) den Unterschied – wie damals 2005 gegen Lleyton Hewitt.

Federers bisherige 11 Halbfinals in Wimbledon Jahr

Gegner

Resultat

2016 u. Milos Raonic (Ka)

3:6, 7:6, 6:4, 5:7, 3:6

2015 s. Andy Murray (Gb)

7:5, 7:5, 6:4

2014 s. Milos Raonic (Ka)

6:4, 6:4, 6:4

2012 s. Novak Djokovic (Ser)

6:3, 3:6, 6:4, 6:3

2009 s. Tommy Haas (De)

7:6, 7:5, 6:3

2008 s. Marat Safin (Russ)

6:3, 7:6, 6:4

2007 s. Richard Gasquet (Fr)

7:5, 6:3, 6:4

2006 s. Jonas Björkman (Sd)

6:2, 6:0, 6:2

2005 s. Lleyton Hewitt (Aus)

6:3, 6:4, 7:6

2004 s. Sébastien Grosjean (Fr)

6:2, 6:3, 7:6

2003 s. Andy Roddick (USA)

7:6, 6:3, 6:3



2016: Federer scheitert an Raonic

Der Ausrutscher: 2016 vs. Raonic

Die Siegesserie des 7-fachen Champions reisst im Vorjahr gegen Milios Raonic. Trotz 2:1-Satzführung gibt der körperlich angeschlagene 35-Jährige den Match aus der Hand und muss dem Kanadier nach 3:25 Stunden gratulieren. Er hat 7 Punkte weniger auf dem Konto (160:167). Diese Scharte ist ausgewetzt: Federer zieht in diesem Jahr dank einem 3-Satz-Erfolg über Raonic in seinen 12. Wimbledon-Halbfinal ein.

