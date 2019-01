Legende: Video Djokovic zieht in den Melbourne-Final ein abspielen. Laufzeit 02:42 Minuten.

Djokovic zieht in den Melbourne-Final ein

Novak Djokovic schiesst Lucas Pouille im Halbfinal mit einem 6:0, 6:2, 6:2 aus der Rod Laver Arena.

Nach lediglich 83 Minuten ist der bedauernswerte Franzose erlöst.

Am Sonntag kommt es zum 53. Duell zwischen Djokovic und Rafael Nadal.

Novak Djokovic machte gegen Lucas Pouille dort weiter, wo Rafael Nadal tags zuvor gegen Stefanos Tsitsipas aufgehört hatte: Mit einem 6:0. Hatte die Weltnummer 2 aus Spanien am Donnerstag den 3. Satz zu Null gewonnen, startete der serbische Weltranglisten-Erste am Freitag mit dem klarsten aller Resultate in seinen Match.

Es war eines der besten Matches, die ich je gespielt habe.

Djokovic spielte gegen Überraschungsmann Pouille (ATP 31) derart überlegen, dass in der Folge nur noch die Frage interessierte, ob der Topgesetzte noch weniger Games abgeben würde als Nadal (6). Die Antwort lautete: Ja. Der 6-fache Melbourne-Champion überliess dem überforderten Mauresmo-Schützling nur 4 Games.

Wie chancenlos Pouille in seinem 1. Grand-Slam-Halbfinal der Karriere war, belegen einige Statistiken:

Im 1. Satz, der 23 Minuten dauerte, gewann Pouille bloss 12 Punkte.

Bis zu seinem 1. Game-Gewinn (zum 1:1 im 2. Satz) verstrichen 32 Minuten.

In den Sätzen 1 und 2 holte Pouille bei Aufschlag Djokovic je 3 Punkte, im 3. Satz dann nur noch deren 2.

So verwertete Djokovic, der sich lediglich 5 unerzwungene Fehler leistete, nach 83 Minuten seinen 1. Matchball zum diskussionslosen Erfolg. «Es war eines der besten Matches, die ich je gespielt habe», meinte er danach im Platzinterview. Am Sonntag bestreitet der 31-Jährige sein 7. Australian-Open-Endspiel. Seine bisherige Final-Bilanz in Melbourne lautet 6:0.

Djokovic - Nadal zum 53sten

Die Affiche Djokovic - Nadal ist auf der ATP-Tour ein Klassiker, respektive der Klassiker schlechthin. Keine Begegnung gab es in der Open-Ära öfters. Es wird das 53. Aufeinandertreffen der beiden Superstars sein (27:25 für Djokovic).

Und der Sieger vom Sonntag wird im Rennen um die meisten Grand-Slam-Titel näher an Roger Federer (20 Titel) heranrücken. Nadal steht aktuell bei 17 Triumphen, Djokovic bei 14.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 25.1.19, 09:35 Uhr