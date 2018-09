Juan Martin del Potro kämpft gegen Novak Djokovic um den Titel an den US Open. Nach dem Treffen mit Bruce Springsteen ist es sein 2. Highlight in New York.

Juan Martin del Potro strebt seinen 2. Triumph in New York an.

Juan Martin del Potro steht in New York zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Final – zum zweiten Mal an den US Open. Vor 9 Jahren hatte er in einem denkwürdigen Final Roger Federer in 5 Sätzen bezwungen und seinen 1. Major-Titel gewonnen.

Mit dem Endspiel gegen Novak Djokovic folgt ein weiterer Höhepunkt in der Karriere des Argentiniers. Dabei hatte der 29-Jährige sein grosses Highlight schon in der 1. Turnierwoche erlebt – dachte er zumindest. Alles andere, so meinte er, könne nur noch Zugabe sein.

Springsteen zu treffen hat sich so angefühlt wie ein Titelgewinn.

«Ich habe die Show «Springsteen on Broadway» gesehen, und ich hatte die Ehre, Bruce Springsteen nach der Show zu treffen», erzählte der Argentinier. «Er ist ein grosses Idol von mir. Es hat sich so angefühlt wie ein Titelgewinn.»

Die Begegnung mit der lebenden Rock-Legende hinter den Kulissen des Walter Kerr Theaters, so stellte sich heraus, war aber nur das Zweitbeste, was Del Potro während der US Open passierte. Im Final hofft er nun auf prominente Unterstützung.

«Es wäre schön, wenn er mich spielen sehen könnte. Aber er wird wohl zu beschäftigt sein», sagte Del Potro schon nach dem Drittrunden-Sieg, als er das Arthur-Ashe-Stadion zum Springsteen-Klassiker «Born to Run» verlassen hatte.

Ob sich der Sänger seither die Ehre gab, ein Spiel des Argentiniers zu schauen oder ob er am Final anwesend sein wird, ist nicht bekannt. Aber für Del Potro wird das auch kaum eine grosse Rolle spielen. Allein die Tatsache, dass er sein Idol persönlich treffen durfte und er aus seiner Sicht wider Erwarten in einem Grand-Slam-Final steht, werden für den 29-Jährigen Motivation genug sein.

