Die Weltnummer 1 Iga Swiatek gewinnt die French Open 2024 und verteidigt ihren Titel.

Im Final bezwingt sie die Italienerin Jasmine Paolini deutlich mit 6:2, 6:1.

Für Swiatek ist es der 4. Titel in Paris und der 5. Triumph an einem Grand-Slam-Turnier insgesamt.

3 Fehlschläge am Stück sorgten bei Jasmine Paolini für den endgültigen Bruch. Bei eigenem Aufschlag und 0:1 aus ihrer Sicht im 2. Satz hatte sie erst 2 Breakbälle von Iga Swiatek souverän abgewehrt und sich gar zu einem Spielball gekämpft. Doch eine fatale Phase liess ihr dieses Game doch noch entgleiten, Swiatek legte auf 2:0 vor und war anschliessend nicht mehr zu bremsen.

00:45 Video Schlüsselgame: Hier schwindet Paolinis letzte Hoffnung Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Die Polin war an diesem Samstag die deutlich bessere Spielerin auf dem Platz. Gegen die italienische Weltnummer 15 dominierte sie fast nach Belieben, schlug starke 18 Winner und überzeugte wie schon das ganze Turnier über auch mit überragendem Tennis in der Defensive. Einzig das Netz gehörte Paolini: Bei 4 Vorstössen war sie 4 Mal erfolgreich, Swiatek dagegen punktete am Netz bei weniger als der Hälfte ihrer Gelegenheiten.

Nach nur 68 Minuten war der einseitige Final bereits durch: Swiatek verwertete ihren 1. Matchball zum 6:2, 6:1.

Mit Hingis gleichgezogen

Auf dem Weg zu ihrem 21. Sieg in Folge am Bois de Boulogne musste Swiatek nur einen kleinen Rückschlag verkraften: Das 1. Break ging nämlich zum 2:1 im 1. Satz auf das Konto ihrer Gegnerin. Die Weltnummer 1 reagierte aber im Stile einer Championne und schaffte das Rebreak zu Null – abgeschlossen mit einem sackstarken Winner direkt auf den Aufschlag von Paolini.

00:22 Video Wende im 1. Satz: Swiatek breakt Paolini zweimal in Folge Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Insgesamt 5 Mal konnte Swiatek ihrer Widersacherin den Aufschlag abnehmen. Damit hat sie Paolini im 3. Direktduell zum 3. Mal nur 3 Games zugestanden. Mit ihrem 5. Titel auf Stufe Grand Slam zieht Swiatek in der ewigen Rangliste der Open Era mit Martina Hingis und Maria Scharapowa gleich und liegt neu auf Platz 11 – und das mit 23 Jahren.

02:44 Video Swiatek: «Ihr habt mich immer unterstützt – ich liebe diesen Ort» (engl.) Aus Sport-Clip vom 08.06.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden.