18-jährige Raducanu vollendet ihr Märchen bei den US Open

Emma Raducanu (WTA 150) krönt sich zur Siegerin der US Open 2021.

Die 18-jährige Britin setzt sich in einem hochstehenden Endspiel gegen die 19-jährige Leylah Fernandez (WTA 73) mit 6:4, 6:3 durch.

Raducanu gibt im gesamten Turnier (inklusive Qualifikation) keinen einzigen Satz ab.

Emma Raducanu hat bei den US Open in New York die Sensation geschafft. Die 18-jährige Britin setzte sich im Final der beiden Teenager gegen die zwei Monate ältere Leylah Fernandez aus Kanada 6:4, 6:3 durch.

Nach 1:51 Stunden verwertete Raducanu mit einem Ass ihren dritten Matchball und sorgte damit für eine der grössten Sensationen in der Tennis-Geschichte. Als Nummer 150 des Rankings angetreten, blieb sie während des ganzen Turniers (inklusive Qualifikation) ohne Satzverlust. In der 1. Runde hatte sie Stefanie Vögele bezwungen, im Viertelfinal Belinda Bencic.

Debüt auf WTA-Tour im Juni

Raducanu ist die erste Qualifikantin überhaupt, die ein Grand-Slam-Turnier gewinnt, und auch die erste, die das bei ihrer erst zweiten Teilnahme an einem solchen schafft. In Wimbledon erreichte sie die Achtelfinals, nachdem sie erst im Juni in Nottingham ihr Debüt auf der WTA-Tour gegeben hatte.

Raducanu ist die erste Britin seit Virginia Wade, die ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Die Wimbledonsiegerin von 1977 Wade sass ebenfalls unter den rund 24'000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadion.